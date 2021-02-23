魔物獵人︱高度還原遊戲魔物+巨型武器　南非納米比亞實景拍攝

▲ 《魔物獵人》

電影《魔物獵人》（Monster Hunter）改編自人氣網絡遊戲，遊戲系列共有5套主要遊戲及10套外傳。製作團隊在眾多魔物中挑選些粉絲最愛的魔物加入電影，包括黑角龍（Black Diablos）、雄火龍（Rathalos）、影蜘蛛（Nerscylla）、背甲龍（Apceros）、沙龍（Cephalos），及艾露貓（Palico）。

過往一直為旗下遊戲的改編電影只參與創作構思的遊戲公司Capcom，在這次《魔物獵人》中為了盡一切還原粉絲喜歡的魔物，高度參與所有魔物的設計。

遊戲《魔物獵人：世界》的美術總監藤岡要（Kaname Fujioka）表示看到電影成品後非常感動：「見證到魔物活現於大銀幕，再加上視效和配樂，感覺十分夢幻。看著魔物從遊戲跳到電影世界，我感受到製作團隊對表現出魔物的力量和生命力的熱誠，相信粉絲一定會對大銀幕上栩栩如生的魔物感到欣喜。」

遊戲的其中一個特點是由被打敗的魔物製成的巨型武器，而電影的道具和服裝設計團隊務求還原武器在遊戲中的設計，更徵詢武師Kerry Greg意見，確保演員在拍攝時能安全運用。

道具師Kerry von Lillienfeld指：「我們用了一段很長時間去決定武器的大小和重量，再將所有設計交給武師試用，他們滿意設計後再加入演員的動作訓練中。」

曾執導《生化危機》電影系列的導演保羅安德遜（Paul W.S. Anderson），在《魔物獵人》的編劇和設計上採取了務實的角度，讓觀眾能投入到危險又夢幻的魔物世界。雖然戲中的魔物全以電腦繪製，導演仍堅持實景拍攝演員的戲份。

導演表示：「我的宗旨是要盡可能像真。我們從遊戲中奇妙的景致中找到靈感，再去到現實世界一些令人難以置信的稀奇地方拍攝。」

為還原魔物世界中崎嶇的地形、翠綠的叢林及詭異的地下洞穴，350名工作人員遠赴擁有多種地勢的南非及納米比亞取景，以塑造出他們心目中的魔物世界。

員T.I.Harris憶述拍攝時的艱苦：「我們在完全沒有網絡的沙漠裡生活了好幾個月，過程刺激又艱苦。每天與蠍子和蛇搏鬥，逃離蜘蛛的突擊，同時捱過高熱低溫、大雨和烈風。不過那裡是世界聞名的自然景色，為觀眾帶來前所未見的電影背景，一切勞苦都感到值得。」