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7.21暴動案｜部分證人要求屏風下作供　法官頒令16名證人匿名令

社會 14:02 2021/02/23

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（經濟日報資料圖片）

前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名男子被控暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪，其中6名被告否認暴動等罪今（23日）於區域法院受審。控方昨指證人均毋須匿名，但經法官要求進一步確認後，今指有證人要求匿名、在屏風後作供及以特別通道出入。法官為涉案25名控方證人中的16名證人正式頒布匿名令，當中包括11名受害人。

6名被告為王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（49歲，電工）、鄧懷琛（61歲；商人）及吳偉南（58歲，貨車司機），鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工）否認暴動等罪。

法官葉佐文昨要求控方詢問涉案控方證人是否申請匿名令，代表控方的高級刑事檢控專員周天行表示，25名證人中有4名表示不申請匿名令，另有10人表示需要匿名、在屏風後作供及使用特別通道出入。

法官表示為方便安排起見，向16名證人頒布匿名令，包括11名為受害人。

案件隨即開審，根據控辯雙方承認事實指，案發時被告鄧英斌為八鄉橫台山河瀝背村居民代表；被告吳偉南則於7.21凌晨在元朗站J出口外在英龍圍外獲救，同日送屯門醫院治療，及後於8月1日出院；事發後被告被捕，其中被告鄧懷琛於8月8日在落馬洲離港時被捕。

控罪指王志榮、黃英傑、鄧英斌及蔡立基，於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日在‪‪元朗朗和路及港鐵元朗站一帶參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在元朗‪形點I商場及港鐵元朗站一帶‬參與暴動及有意圖傷害他人。

案中其餘兩名被告林觀良及林啟明已承認暴動罪，還押至3月底再訊。聆訊明（24日）續。

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記者：林欣樂

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