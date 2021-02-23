長者悲歌｜白田邨腦退化伯伯獨居公屋無帶鎖匙　衣衫單薄流連街外1日1夜求助無援

▲ 白田邨一位獨居腦退化伯伯無帶鎖匙，衣衫單薄流連街外1日1夜。

深水埗下白田區議員甄啟榮周日（21日）在Facebook發帖，得悉一名領取綜援的獨居伯伯外出後忘記帶鎖匙，有家歸不得，在屋外流連1日1夜。甄啟榮為伯伯向房屋署求助開鎖卻不果，最終由鎖匠街坊代為開門，才令伯伯得以成功歸家。

該名伯伯獨居白田邨，甄啟榮表示這位伯伯周六外出時忘記帶鎖匙，他替伯伯代為向房屋署求助，惟房署卻未能即時予以援手：

一時答覆伯伯的情況未夠緊急，一時答覆承辦商未能派員開鎖。

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經過與伯伯數小時溝通後，甄啟榮認為對方可能患有腦退化症。甄啟榮指，伯伯離家時上身只穿一件單薄衣服，而周日晚間清涼，邨內近山又特別強風，擔心伯伯無處棲身，並批評房屋署是「虐待長者」。

隨後伯伯就事件報警，並問街坊借衣服及杯面，而最終房署仍未派人開鎖，只好要求讓伯伯留宿在寫字樓。最後，由居住在附近的鎖匠街坊出手，主動幫忙免費開鎖，伯伯才得以在離家1日1夜後順利回家。

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責任編輯：羅嘉欣