禾輋色魔｜沙田禾輋邨協和樓8歲女童遭非禮　區議員指邨內存三大保安漏洞添罪案風險

▲ 沙田禾輋邨協和樓8歲女童遭非禮，區議員指邨內存三大保安漏洞添罪案風險。

沙田禾輋邨發生一宗非禮案，警方表示，昨日（22日）晚上10時許接獲報案指，一名8歲女童於沙田禾輋邨協和樓一梯間，疑遭一名男子非禮，該名男子事後逃去，案發時身穿綠色外套及黑色長褲，戴紫色口罩。沙田禾輋邨區議員李志宏指，今次事件是禾輋邨過去半年第3宗風化案，居民對此感擔心，又認為邨內存在不少保安漏洞，令外來人士容易進入大廈範圍，繼而增加罪案的風險。

李志宏指出，禾輋邨其一特色是邨內多幢大廈由行人天橋連接起來，方便市民進出前往邨內商場，而案發的協和樓亦是其中之一。他稱，雖然該大廈連接天橋的2樓位置，會設置密碼閘門和閉路電視，惟保安站崗卻設於地下正門，當有人進出2樓閘門時，甚少有保安員查核進入人士身份，他不排除有人可以乘虛而入，尾隨居民進入大廈範圍。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他續指，協和樓亦有另一保安問題，大廈為方便居民上落天橋，設有2條樓梯連接地下至3樓位置，惟梯間沒有任何閉電視，外來人士可以自由在梯間走動，甚至匿藏梯間轉角位，別人難以察覺，倘若有居民走過，讓人有機可乘在梯間犯案。

李志宏亦剛收到居民投訴，發現到協和樓2樓閘門表面近日被人寫上閘門密碼序號，正聯絡房署跟進希望盡快糾正有關問題。他又指，禾輋邨雖然鄰近沙田警署，而罪案亦有上升趨勢，但近日發現警方巡邏次數不多，希望當局可以正視有關問題。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙