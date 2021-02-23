親子行山｜陳茵媺帶子女行龍脊3.5小時冇投訴　靚媽Aimee鼓勵孩子︰真正毅行者

▲ 陳茵媺帶子女去龍脊行山，子女行足3.5小時都沒投訴。

獲陳豪大讚是「Super Mum」的陳茵媺（Aimee），在抗疫期間仍絞盡腦汁陪子女玩，Aimee昨日（23日）在IG分享與子女在龍脊的行山照片及短片，靚媽配靚景，子女亦執起樹枝玩，精力充沛。Aimee透露全程7公里行足3.5小時，幸好小朋友沒有投訴，好期待下次再行山。

靚媽Aimee分享的照片及短片中，只見6歲二仔Nathan及近5歲的細女Camilla，未見陳豪及8歲大仔Aiden。而Aimee身穿sharp醒粉紅色運動衫、紅色波鞋、背囊、腰包及頭戴Cap帽，子女則同穿白恤衫、休閒褲及波鞋，並齊齊戴上口罩，貫徹「抗疫好爸爸」陳豪的身教。

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細女Camilla年紀輕輕，已能靠自己慢慢行，Aimee從後觀望。上到平原後，子女拿起樹枝玩耍，Nathan更向大海拋石仔，十分享受大自然。

位於港島區的龍脊易行是新手路線，Aimee以為2小時便行完，最後花了3.5小時行完7公里山路，難得子女全程沒有投訴，而且精力充沛。Aimee大讚子女是真正的毅行者，而遠眺石澳的美景心礦神怡，期待一家人再行山。

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曾獲選「香港最佳遠足路線」

據旅發局網頁介紹，龍脊是很多港人的遠足首選，曾獲旅遊指南《孤獨星球》選為「香港最佳遠足路線」之一，也是CNN旅遊網站推薦的「香港島五條新手遠足路線」之一。登上龍脊遠眺遼闊壯觀的海景，腳下盡是渺小的島嶼，再以水清沙幼的大浪灣作終點，讓人心馳神往。

而康文署網頁指出，「龍脊縱走衝大浪」路線全長8.5公里，需時約4.5小時，前往起點亦方便，在港鐵筲箕灣站乘搭新巴路線9號直達石澳道土地灣出發，沿山脊路徑登打爛埕頂山再接雲枕山。此段路徑高低起伏如沉睡中的巨龍，正是享負盛名的龍脊。

沿途山勢雖然險峻，但東西兩面的海灣風光優美，景色壯麗。經砵甸乍山郊遊徑往終點大浪灣，山徑頗崎嶇。

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責任編輯︰林綺玲