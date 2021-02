消失的情人節｜李霈瑜演心急剩女一場戲NG39次　獲金馬影后提名讚劉冠廷演出專注

▲ 金鐘獎得主李霈瑜憑《消失的情人節》入圍金馬獎角逐影后。

第57屆金馬獎最大贏家《消失的情人節》錯過了情人節檔期後,終於鐵定在2月25日上映,迎接元宵佳節。本片由台灣大導陳玉勳自編自導,勇奪最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳剪輯及最佳視覺效果共5項大獎。

《消失的情人節》由曾獲金馬獎最佳男配角的劉冠廷跟金鐘獎得主李霈瑜聯合主演。其中人稱「大霈」的李霈瑜飾演永遠比別人快半拍的楊曉淇,她個性很急,但偏偏人生有很多事急不來,特別是愛情。戲內,楊曉淇有一番奇遇;戲外,大霈對於首次拍劇情長片當女主角便入圍金馬獎角逐影后,也有一番感觸。

▲ 香港演員周達群飾演在公園教人跳舞健身的劉老師,熱情地邀小淇加入公園跳舞行列(劇照)

對於經過許多拍攝艱難,然後獲提名金馬獎最佳女主角,大霈接受訪問時形容:「這過程令我覺得You are way stronger than you think you are。」

她續說:「這次機會(拍戲)開發了我很多不知道的潛能。我也不知道我唱這首《Lost and Found》可以如此有情感。我有一個大魔王又是一個很重要的貴人(導演陳玉勳)來給我機會, 是非常珍貴的事情。」

▲ 30歲仍然單身的小淇在家聽電台主持人解答戀愛問題。(劇照)

李霈瑜生於台灣,童年時期居住於紐西蘭,大學時於瑞典交換學生,輔仁大學織品服裝學系織品設計組畢業。19歲以廣告模特兒入行,之後轉戰活動及電視節目主持。她近年在《水下三十米》節目中從不會潛水到暈船吐遍全世界的拼勁,獲得第54屆金鐘獎風格生活節目主持人獎項的肯定。

在奇幻愛情片《消失的情人節》中,大霈飾演的小淇是個性急、講話快,節奏永遠比別人快一拍,拍照永遠閉上眼睛的女孩。

▲ 阿泰多了一天,與此同時,對其他人來說卻是世界停頓了。這段不需要郁動的戲,大霈形容是全片拍得最輕鬆的時候。(劇照)

然而從小在群體生活裡,她總是格格不入。快30歲了依舊單身的她,最大樂趣是把郵局查無此人的明信片帶回家放在臉書上,假裝那是她出國旅遊的足跡。

夜深人靜,她還會老派地聽著廣播,幻想愛情的降臨情人節的前一天,居然被教跳舞的劉老師搭訕,還相約情人節的約會,但沒想到小淇一覺醒來,情人節和劉老師都不見了!

▲ 小淇發現情人節那天消失了,她的照片又突然在照相館出現,但她於這張照片卻全無記憶。(劇照)

有時節奏快獨處時節奏慢

大霈本人的節奏,她笑說是介乎慢和快中間:「有人在身邊的時候我會像小淇,但若是獨處,我就像阿泰(戲中的慢半拍男),所以兩人都在我靈魂裡面」。

她說本來想找一個像小淇那樣的人來做參考卻找不到:要練習講說話很快,導演想我多些去菜市場,跟那些阿媽聊天,了解她們怎麼生活,比較台灣local的感覺。」

戲中高潮是時間停頓的一場戲,那部分劇情,小淇都是停頓狀態。還以為對她來說是比較困難的部分,但原來剛好相反。

「那是全片(我)最快樂的部分,因為我不用說話很快、動作很快。在都市和郵局的戲最困難,因為走位和很多動作,這些對我來說,壓力比較大。時間暫停不動,是我全片最輕鬆最漂亮的時候。眼睛一直打開,是有一點乾,但相對還是輕鬆的。」

大霈有一場戲的演出NG 39次後導演才收貨,令她感到演出壓力很大,也因此她很難忘戲末小淇在郵局終於等到阿泰出現,她能完全達到導演想要的又笑又哭的情緒 。「(這一場戲)我們之前沒有很多的交流, 很少對戲,(我)是因為入戲,所以我見到他就流眼淚了,很神奇!」

讚劉冠廷有想法有創意

劉冠廷飾演的慢半拍男阿泰,在戲去到一半才有較多戲份。談到這位演戲經驗豐富得多的對手,大霈稱讚他「很專注,很有想法,也很creative」。她坦言羡慕劉冠廷能夠跟導演討論如何去演:「因為我比較新,不太敢跟導演討論,更多時候是接受導演的想法。」

在愛情的世界,若果一快一慢的人成為伴侶,能否關係長久?「我覺得(這種關係)不錯啊!但最重要互相體諒,一個太慢的時候,快的一位不要不耐煩。慢的一位也要想辦法追上快的同伴,這樣才可達到balance。大家不挑剔對方,就可以關係長久了。」一副愛情專家口肳。

對於演藝事業,大霈演悲喜劇有個好開始,而她就說不會局限自己。「未來我是來者不拒,各種工作都想要挑戰,目標就是有不同面向的角色,給觀眾surprise,有很多面向。」

若果好像戲中阿泰般能比別人多了一天,她又會怎樣利用? 爽朗坦率的大霈如此回答:「我會去吃水果、吃榴槤,因為榴槤很貴。 吃芒果布甸,還有想吃蛋撻。」

記者:胡慧雯

