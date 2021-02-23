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【歧視風波】Google再突解僱AI倫理學家　員工權限被撤銷才得知

職場 15:39 2021/02/23

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Google又再度突解僱另一名AI倫理科學家Margaret Mitchell，引起外界關注。

Google去年因解僱一名力倡多元化的AI倫理團隊的女性非裔員工Timnit Gebru，引發外界質疑Google涉歧視有色人種女性，員工也認為Google的解僱過程充滿不正當性。事過約三個月，Google又再度突解僱另一名AI倫理科學家Margaret Mitchell，再一次引起外界關注。

Mitchell近日在Twitter上發表帖文，表示：「我被解僱了。（I'm fired.）」據外媒ZDnet報道指，Mitchell在去年Gebru被解雇後，公開批評Google對是次事情處理不當，並公開討論Google 內部的性別歧視行徑。Mitchell透露，自己在發表完對公司的看法後，就突然發現自己的工作帳號無法登入，才得知自己遭解僱。

Google其後證實Mitchell已離職，但否認Mitchell是因公開批評Google而遭解僱。Google向媒體表示，Mitchell多次違反員工行為守則及安全政策，包含洩漏敏感業務機密檔案，以及其他員工的私人數據。在進行審查後，決定解僱她。

事實上，Mitchell和Gebru在公司內一直都相當活躍，會主動為同事爭取權益，尤其要爭取集團人事編制多元化，及關注集團管理層自我審查的作風。Gebru在職期間，不只創立「Black in AI」的群組，更經常出面批評科技公司歧視有色人種員工及女性的行徑，惟最後都遭Google解僱。

在解僱Mitchell和Gebru後，Google指派了同為非裔女性的Marian Croak重新主導AI倫理部門，嘗試止血。但卻引起外部更大的批評聲浪。Gebru其後在Twitter上指出，Google認為黑人女性可以輕易地被隨意互換，對團隊造成嚴重的傷害。

責任編輯：曾曉汶

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