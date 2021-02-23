世貿應港府要求設專家組　審理美國對香港產品來源標記爭端

▲ （經濟日報資料圖片）

世界貿易組織爭端解決委員會於日內瓦時間2月22日的會議上，應香港要求成立「專家組」，審理有關香港就美國對香港貨品產地來源標記新規定違反世貿規則提出的爭端。商務及經濟發展局表示，有13個世貿成員有意以第三方身分參與「專家組」會議，顯示對關乎多邊貿易制度和世貿成員平等權益問題的關注。

中華人民共和國香港特別行政區駐世貿常設代表羅志康於爭端解決委員會會議上發言，重申香港強烈反對美國單方面和不負責地對香港貨品實施產地來源標記新規定，指出有關做法不單只毫無理據，更違反多項世貿規則，損害香港作為世貿一員的權益，有必要成立專家組予以跟進。

港府於1月25日舉行的爭端解決委員會會議上，首次要求根據爭端解決機制成立專家組審理有關爭端。按機制，投訴方提出申請成立專家組後，爭端解決委員會最遲應在該申請被列入議程後的第二次會議上設立。

發言人重申，根據《基本法》，香港特區是單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義參與世貿和亞太區經濟合作組織等國際組織作為單獨成員，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係；香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，所享有的經貿地位跟其他世貿成員一樣。

發言人又指，於香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，既符合香港的單獨關稅區地位和世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。

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責任編輯：陳正怡