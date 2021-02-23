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政府修改參選及任職公職法例　倘違誓被DQ 5年內不得參選

政治 15:33 2021/02/23

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（經濟日報資料圖片）

政制及內地事務局局長曾國衞下午4時會見傳媒，講解《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，內容會涵蓋區議員宣誓。

消息指，政府將修訂《宣誓及聲明條例》、《立法會條例》、《區議會條例》等，完善宣誓安排、違反誓言的處理機制和法律後果，除了包括《基本法》第104條的公職人員，區議會亦必須宣誓。

據悉，修例會對宣誓有所規範，清楚界定擁護《基本法》、效忠特區的準則，並會加入具體宣誓要求，而監誓人會劃一，由特首或其授權人擔任；議員若在宣誓後違誓，則建議由律政司司長提出法律程序處理，期間須暫停職務，假如因宣誓無效、違反誓言等而被取消資格，則5年內不得參選。

根據立法會文件，條文會列出正面清單及負面清單，若作出或意圖作出負面清單的行為，則屬不符合「擁護《基本法》、效忠特區」。

部份負面清單如下：

  • 作出或進行危害國家安全的行為或活動
  • 拒絕承認中央對特區擁有並行使主權
  • 拒絕承認特區，作為中國地方行政區域的憲制地位
  • 宣揚或支持港獨主張
  • 尋求外國政府或組織干預特區事務
  • 損害或有傾向損害《基本法》中，以特首為主導的政治體制秩序的行為

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記者：陳宛彤

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