林作打拳︱拜師學拳迎戰鍾培生　林作：我背負住香港幾百萬人希望　

▲ 林作正式學拳。

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，向林作下挑戰書參加100萬擂台戰，林作早前答應出戰，全城等睇「林鍾一戰」，今日林作就邀傳媒見面，並跟資深搏擊教練兼拳王「轟炸機」向柏榮拜師學藝，積極備戰，更揚言比賽一定打得成，並有信心打殘鍾培生。

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▲ 林作今日上拳館拜師。（東星圖片）

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林作：今次好難唔打

林作今日跟教練向柏榮拜師，雖然自稱10多年前學過泰拳，但對搏擊不認識，故要時間重新學習。

林作坦言不會感壓力，更指「好難唔打」，他指自己剛好需要100萬現金擴充事業，鍾培生又送給自己，時機適合。林作稱代表香港市民多謝對方。

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至於日前公開撕爛鍾培生送上的合約，林作坦言內容太渣太弱，解釋應該當事人見面一齊簽，但事前就未必需要面對面傾，林作並指已叫對方重新整理合同。」

被指鍾培生搏擊實力以至家底背景都較強，林作信心十足：「今日就係學點樣打佢。總之佢抵打就打，我信心十足！」

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▲ 林太表示支持林作打擂台。（取自IG）

自言背負幾百萬人希望

他指對方講過首次出賽要4個月練習，故自己也要相約時間去練，但一定會打得成，不擔心變成口水戰，二人也沒有炒作成份，否則難跟香港人交代，又指：「我唔打鑊佢，冇辦法出一口氣！」

林作更指：「今次係代表香港宅男、普通人家，在他（鍾培生）眼中，我們全部都是普通人，所以我是背負香港幾百萬人的希望，會加倍努力。」

對於前度麥明詩指他出戰言論侮辱女性，林作指不作評論：「現在全城都抽緊水啦！」

▲ 林作日前公開撕爛鍾培生送上合同。（取自facebook）

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不過，女友裕美曾講要見證鍾培生打林作，林作笑道：「我們關係時好時差，她有時好想借其他人來出一口氣。」

而林作昨晚則拉著林母一齊拍片，表示母親不只沒反對，並100%支持，林母更指：「打爆佢（鍾培生），我一定支持，打鑊佢，你一定要爭氣，贏番嚟！」得到媽媽加持的林作，難怪信心十足。



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