疫苗接種︱護老院鍾小姐呼籲人人打疫苗　冀開放護老院讓院友家人進行探訪

▲ 基德護理安老院保健員鍾小姐表示，「打左（疫苗）安心啲」。（洪芷晴攝）

本港新冠疫苗接種今日起可預約，周五起正式「開打」。政府今早(23日)11時，在香港中央圖書館展覽館設置的社區疫苗接種中心，優先為200名優先群組人士包括醫護、安老院舍員工、跨境運輸人員等人士接種科興疫苗。有接種醫護表示「打左安心啲」，而有機師則表示「打既原因只係想好」，又表示「每種疫苗有好有唔好」。

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基德護理安老院保健員鍾小姐表示，她的工作需要落手落腳照顧老人家，包括需要餵食及餵藥，認為「打左（疫苗）安心啲」。她認為，科興疫苗副作用相對較少，而效率即使僅有五成，但對她而言已經足夠，又認為能夠接種已很感恩。她亦提到，接種疫苗能夠保障自己的同時可保障長者。

鍾小姐表示，希望疫情能夠盡快快完結，同時呼籲人人接種疫苗，讓安老院舍可以開放進行探訪。她指，由於疫情下，院友的家人已接近一年難以探訪，因此非常記掛。

衛生署高級護士長李先生表示，雖然不是最前線的醫護人員，接種科興是個人選擇，稱「無咩所謂」，亦認為接種疫苗對香港公共衛生有幫助，冀一人打一針，對社會都有好處。他強調，接種後亦不會掉以輕心。東區醫院病房經理梁護士則表示，「打左安心啲」，指接種疫苗可減輕工作負擔，又認為科興保護率足夠，對醫護有一定保護效用。她表示，即使接種後亦不會除下口罩，又指會穿普合適保護裝備。

港航飛行部總監梁永偉表示，接種的原因是因「只係想好」，又提到自己不覺得是高風險人士。他認為，「每種疫苗都有好有唔好，而家打咗好過等」，又表示有五位同事一起自願接種疫苗。國泰機長Peter Clemmow則表示，冀接種後可免除隔離，又希望港人可盡快外出旅遊。

跨境司機周天福表示，「有疫苗打咪打」，冀未來能夠放寛過關。他表示，現時每周需進行一次檢測，使用時間數小時，加上過關程序需時，令到一日翕可來回一轉，變相影響到收入。他續指，知道有內地司機已完成兩針的疫苗接種，未有出現任何問題，故希望接種疫苗後可令兩地政府寛鬆過關政策。

港粵運輸業聯會會長余家洪表示，很高興今日可以接種疫苗，形容效果好比防火牆。他感謝兩地政府為司機進行優先疫苗接種，又表示現時已有逾千人預約接種，冀疫苗可令香港疫情降低。他亦提到，大多數司機對國產疫苗信心較大，故希望接種科興疫苗。

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記者：洪芷晴、曾卓鋒