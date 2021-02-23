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【潮物速報】疫下行山打卡潮著必備　本地插畫師山峰系列再添新山頭

休閒消費 18:00 2021/02/23

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本地插畫師Terence Choi又再一次用畫筆帶大家登上本地山峰。

一個新冠肺炎，令到全球旅遊業面臨最大危機，一整年香港人都不能往外跑，所以行山就幾乎成了港人唯一的戶外娛樂，君不見每個周末日西貢都人山人海嗎？但山大家就行得多，有沒有真心細味每個山峰名字的由來和獨特之處？本地插畫師Terence Choi又再一次用畫筆帶大家登上本地山峰。

大蚊山的初稿。（本報攝影組）

4年前，擅長描繪Trick Art的本地插畫師蔡耀東（Terence Choi），與專門推出本地設計師創作的tee店Ginger Store合作推出一系列以本地山峰為題的tee，成為當時行山友爭相穿著在山上「打卡」的恩物。

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不過，Terence沒有乘勝追擊，反而到了去年8月才推出第二個香港山峰系列，分別繪畫上金山和狗牙嶺。他說：

首個山峰系列合共9件tee，完成後曾枇過繼續畫下去，但發覺當中的熱情彷彿耗盡，風格既開始走樣，同時也沒有新的元素，於是不如就停下來，再加上當時有工作在身，自問自己不是一個能夠一心二用的人，於是毅然將這個系列停下來。

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而適逢冬盡春來，兩款全新創作，包括「大老山」和「蚊山」剛剛面世，加上早前12月推出的打爛埕頂山（龍脊）衞衣，大家可以同一時間將這3個山頭一併帶回家。

產品查詢：Ginger Store（2882 2131）

記者：何偉雄

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