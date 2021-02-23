運動日常｜UNIQLO推SPORT UTILITY WEAR 系列　舒適功能及設計將運動融入生活

▲ UNIQLO SPORT UTILITY WEAR 系列服飾。(圖片由UNIQLO提供)

UNIQLO SPORT UTILITY WEAR系列服飾正式上架，除了適合高強度運動外，同樣照顧輕量活動及日常出行需要。配合「HELLO MY SPORT！」透過舒適功能及設計，讓你任何時候都活動自如。系列並設有童裝商品，讓全家上下均能感受到生活及運動服飾之間再無界限。

極佳功能性單品 最強應援高強度運動需要

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SPORT TILITY WEAR系列商品覆蓋外套、上衣、褲裝等，真正從日常細節中照料各項運動需要。全面高效的機能及物料，如男女裝各款具抗UV效能的外套，不論行山、跑步或室內運動均可抵禦紫外線侵害；可攜式袋裝輕巧便攜設計，更能減低出行裝備的負擔。

由彈性物料製成、具承托力而毫無拘束感的運動無鋼線胸圍，配襯透氣舒適的男女通用 AIRism T 恤，打造充滿時尚美感運動造型。8款顏色選擇的女裝AIRism柔軟緊身褲，可展現女士優美線條，穿上後帶來活動自如的表現，尤其適合瑜珈或進行拉筋等伸展運動時穿著。

運動時尚融和 多用途服飾滿足日常需要

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日常穿搭亦可以揀選具功能性的運動上衣配襯，男女裝AIRism 抗 UV T恤及DRY-EX 圓領 T 恤均具速乾功能，令全日均可保持乾爽，柔軟質料使人穿著舒適，輕易襯出活力感造型。

童裝運動穿搭 隨時隨地照料孩童活力

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孩童活潑好動，UNIQLO SPORT UTILITY WEAR系列亦特設不少童裝商品，外出遊樂時為孩子穿上抗UV連帽外套便可抵禦紫外光傷害，減低幼嫩肌膚被曬傷機會。

更多有關UNIQLO SPORT UTILITY WEAR 系列詳情可參閱

女裝：按此

童裝：按此

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責任編輯：張懿慧