好人好事｜西營盤小貓走失躲鐵板罅隙　愛心消防員趴地落力營救1小時

▲ 一眾消防員及愛協督察落力拯救西營盤走失小貓。

西營盤有主人昨日（22日）帶小貓外出，貓咪不幸在街上走失躲入店舖外鐵板罅隙。貓義工見狀了解，並發現一眾消防員及愛協督察在場落力拯救小貓。義工上前協助並記錄了救貓的過程，有感消防員奮不顧身救貓，雖然事後未能成功，但備受感動，衷心向上環消防局及愛協致敬。

小貓走失躲在店舖鐵板罅隙

貓義工Ada於昨日，在其開設的facebook專頁「西環貓奴」分享帖文，表示當天下午看到消防員及愛協督察在西營盤很落力拯救一隻小貓，得知原來是有一位姨姨把一隻小貓送給朋友時，不小心讓貓走失到一間鐵皮小店底層。她分享了當時照片及影片，見消防及愛協眾人趴在地上想引小貓出來。

這種坑渠當然不會乾淨，當時消防員先生完全不理會，只是很努力的拯救。由於店舖是左右兩邊通道的，所以消防員分別在兩個位置守住，希望看到小貓在那一邊走出便去捉住。他們真的很認真努力。

▲ 有一隻小貓走失，躲在一間鐵皮小店底層縫隙裡。（圖片︰「西環貓奴」提供）

衷心感謝熱心消防員

貓義工Ada表示當時消防員們的拯救行動最少1小時，最後愛協督察評估當時的情況應不可能成功拯救，同時她告訴督察自己可以繼續協助，而督察教了她怎樣做之後便收隊。Ada有感而發大家雖然徒勞無功，但熱心救貓的精神令人欽佩。

消防員先生很好，我看得出其實他們還是很希望救出小貓的，不過有些情況真的是無奈。衷心多謝上環消防局所有熱心的消防員。

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貓主人放棄 義工繼續留守

貓義工Ada繼續拯救，她向TOPick分享道，當時下午時間比較嘈很多路人，貓根本不會自己走出，督察也很有經驗，視察現場環境屬安全。而Ada繼續救小貓。

貓如果驚不肯走出來，其實真的沒甚麼可做到，只可以等等等。可惜還捉不到，最後主人放棄走了，但我決定自己繼續，主人不救我去救。

當天晚上，她再找了另外一位義工幫忙，可惜還是捉不到小貓，並通知西環的資深貓義工，希望那邊有好消息。她強調真心多謝消防員先生的付出，看得出他們用心想救貓，發帖是感謝他們救急扶危的精神，希望藉此發放正能量！

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責任編輯︰顏紫燕