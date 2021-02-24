【牛年文昌位】催旺升遷面試及考試順利 師傅教指南針找出家中文昌位

踏入牛年新學期，首先祝各位小朋友學業進步，聰明伶俐。《湊得輕鬆啲》今集邀請了鄭景文師傅到訪讀者家中，實地分享文昌位的擺設宜忌。鄭師傅指，若能催旺文昌位，可增加升遷、考試順利的機會。

今集上門訪問家居，戶主有兩個兒子，長子讀高小，幼子讀初小。鄭師傅指，若今年想催旺文昌位，可在家中正東位置，放置文昌竹、或水種植物、或綠色/碧色佈置等，以生助木氣。

無獨有偶，今集到訪的家居，文昌位正好位於幼子在家學習的書桌及書架。鄭師傅建議戶主，可以在書架上放置4支文昌竹，4支綠色或藍色樽的礦泉水，以及加設藍色波浪紋的佈置，生助木氣。此外，由於文昌位忌火，要避免放置紅色、黃色、紫色等物品。

如何在家中找出文昌位？鄭師傅指最專業的方法當然是用羅庚，或者用指南針或手提電話內的指南針協助。

文昌位除了指每年飛星風水的文昌位外，書桌也可以催旺文昌。傳統來說，在書桌的左邊位置可以放置4支毛筆，也有利小朋友讀書，甚至有助貴人運。

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記者：胡嘉儀