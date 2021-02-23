打工仔悲歌｜客人山頂叫外賣購一箱啤酒　外賣員行400級樓梯獲$36貼士

▲ 客人山頂叫外賣購一箱啤酒，外賣員行400級樓梯獲$36貼士。

近年外賣平台興起，不少人加入外賣員的行列，但其實工作背後有很多辛酸。近日內地數名行山人士抵達山頂後想喝酒，遂透過外賣平台訂購了一箱啤酒，外賣員要走400多級階梯才將啤酒送達。雖然山友願意支付人民幣30元（約36港元）作貼士，但仍引來網民批評。

根據內地媒體報道，貴州興義市的喬先生於本月10日與數名友人爬山遊玩，他們抵達山頂後，自行帶上山的啤酒已經喝完，於是經外賣平台訂購一箱啤酒。

喬先生稱，事前曾與店家和外賣員溝通，表明收貨地址在山上，上山需要走400多級樓梯，假如外賣員願意送過來，他們會額外支付30元人民幣。

從他分享的影片可見，一名身穿黃色制服的外賣員走到山頂，其中一名友人手收取啤酒，而外賣員雙手叉腰，不斷喘氣。為了慰勞外賣員，他們又邀請他一起喝酒。

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影片被分享到網上後，不少網民批評喬男和友人的行為自私，又指30元的貼士太少。

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責任編輯：羅嘉欣