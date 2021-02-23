初步陽性｜逾10宗個案包括花墟花店職員　常到葛量洪醫院探訪家屬亦陽性

新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診個案，涉及6男6女，介乎9歲至63歲；包括1宗輸入個案、11宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,897宗：另有10多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞會見傳媒交代疫情最新情況。

張竹君表示，初步確診有數宗是源頭不明，包括一名兼職旺角帝京餅店55歲女售貨員，最後上班為2月16日，一天前已有少許不適，2月17日看過醫生，2月19日曾檢測，因病情轉差，2月22日再看私家醫生，其後已轉到威爾斯親王醫院深切治療部。該名病人沒有特別病歷，而她在19日和22日的檢測結果均呈陽性。

另一名患者是58歲男士，於九龍灣擔任文職，居薄扶林華貴邨，2月17日不適，22日最後上班，新年亦曾拜年；還有一名22歲男士，他在2月11日出現喉痛，2月2至13日曾於太子花墟18號一間花店賣花，他居住長沙灣福華街一唐樓。

她又指，土瓜灣上鄉道文職人員初步確診，2月22日出現流鼻水，2月23日最後上班，居於筲箕灣東旭苑東曉閣，經常做測試，因為家人在葛量洪醫院紓緩病房，2月22日結果呈陰性，翌日檢測則呈陽性，與醫院感染控制組跟進後，病人每次採訪約為半小時，期間有戴口罩，其留院的親戚則無戴口罩，可能有緊密接觸者要追蹤。

29間疫苗接種中心：

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何婉霞補充指，該名病人曾於2月21和22日到過紓緩病房探病，證實該名探訪者進入醫院範圍內，曾出示72小時內的陰性結果證明，在病房逗留約30分鐘，全程戴口罩，因出現流鼻水，前往流動採樣站檢測今日初步陽性。院方發現，被探訪的病人與同一病格3名病人因為健康狀況未能妥善戴口罩，會被列為密切接觸者會須檢疫，沒有醫護須檢疫。

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記者：陳子謙