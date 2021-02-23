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源頭不明︱涉荃灣「火山燒」廚房工﹑電話銷售員等　明愛樂義學校累計10人染疫

社會 16:46 2021/02/23

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（經濟日報資料圖片）

本港今日（23日）新增12宗新冠肺炎確診個案，1宗為輸入個案，本地病例佔11宗，當中3宗屬源頭不明；另有10多宗初步陽性個案。

3宗源頭不明個案患者資料：

  • 一名在荃灣大霸街「火山燒」廚房工，居於荃灣中心南寧樓，該店10多名員工要送往檢疫
  • 一名電話銷售員，在牛頭角創業街一幢大廈上班，居於油尖旺文苑樓前座 
  • 一名無業漢，居黃大仙金橋大廈，曾去過尖沙咀重慶大廈購物

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上匯報時表示，8宗與早前個案相關的個案中，其中一名患者為明愛樂義學校學生，由檢疫中心送院；另有2人為學生的緊密接觸者，同樣確診。該校現時有10人染疫，包括有3名學生﹑3名工作人員及4名家屬。

她續稱，今日新增九龍城崇安街「環海．東岸」1C座，被列為強制檢測大廈，因大廈出現與早前患者有關的染疫個案。

本港新冠疫苗接種計劃經已展開，點擊圖片即睇網上預約程序：

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同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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記者：陳曉瑩

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