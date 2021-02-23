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新冠肺炎｜新增12宗確診個案　11宗屬本地包括3宗不明源頭

社會 16:33 2021/02/23

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新增12宗確診個案，11宗屬本地包括3宗不明源頭。

新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診個案，涉及6男6女，介乎9歲至63歲；包括1宗輸入個案、11宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,897宗，另初步確診約10多宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代詳情。

29間疫苗接種中心：

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張竹君表示，初步確診有數宗是源頭不明，包括一名兼職旺角帝京餅店售貨員、58歲男文員、22歲曾在2月2至13日於花墟花店賣花的男士和常到葛量洪醫院探訪的1名家屬。詳情即看：【下一頁】

源頭不明個案方面，涉荃灣「火山燒」廚房工﹑電話銷售員，8宗與早前個案相關的個案中，其中一名患者為明愛樂義學校學生，相關群組累計10人染疫。詳情即看：【下一頁】

曾到葛量洪醫院探訪的初步確診患者，探訪時有出示72小時新冠病毒檢測的陰性證明，共4名親屬和病人被列為密切接觸者。詳情即看：【下一頁】

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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記者：陳麗娜

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