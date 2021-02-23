City Pop︱AGA專心唱作未理樂壇演變　無意跟Gin Lee爭做環球一姐

▲ AGA今年將有不少新作推出。（攝影：黃建輝）

日前有指TVB跟三大唱片公司成功破冰，其中擁不少天王天后的環球唱片旗下歌手，有望可再度亮相TVB。對樂壇景像或有新一番衝擊。同是環球系歌手的唱作人AGA（江海迦），坦言不能想得太多，最重要是先做自己本份，讓廣東歌能有更多人認同。

今年AGA在樂壇頒獎禮大豐收，她卻有點感觸：「我和監製舒文，經常日以繼夜埋頭做歌，原來不經不覺已經8年，時間過得很快，每次上台拿獎，都知道不是一個人的功勞，也會想自己的能力以後可以為樂壇做到甚麼。」

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她最欣慰是近年的唱作人，比當年自己出道時更多，很高興年青的音樂人都可用各自的平台，去發表自己想講的聲音。

不過，AGA作為「前輩」，謙稱不敢作出指導。「因為唱作人多有自己想法，我也未必懂怎去教人，但可以分享過去的經驗，無論是製作或心路歷程，因為我從不相信『樂壇已死』，做音樂的人已非為錢，大家只憑一股熱誠，特別是廣東歌更難做，所以要互相支持。」

日前推出新歌《City Pop》的AGA，形容也是朝自己喜歡的類型而創作，希望重拾90年代日本流行曲如山下達郎作品的韻味。「我好開心自己創作了8年，依然有很多幹勁，還是有不少音樂類型想發表。」

▲ 她期待先做好自己的本份。（攝影：黃建輝）

不怕跟Gin Lee比較

去年首個紅館演唱會因疫情而取消，AGA仍然希望可繼續舉行，加上這一年將有不少創作作品面世，因此她也未有餘暇留意樂壇氣候。「因為自己做歌時，甚至連其他人的歌曲都沒時間聽，更期待先做好自己的本份。」

近年常被媒體把她跟同公司的Gin Lee比較，AGA坦言：「其實這樣對我們都不公平，大家是好努力在自己範疇發展，除了同公司，其實沒東西相似，故互相比較會抹殺我們的努力，我更希望樂迷不如拿廣東歌跟外國音樂比較，期待有更多人將廣東歌推到更遠地方。」