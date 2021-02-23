不日成婚︱古天樂x英皇救市頭炮復活節上映　男女主角陳家樂+衛詩雅表興奮

▲ 電影《不日成婚》由陳家樂與衛詩雅主演。

古天樂的天下一電影與英皇早前宣布合作製作及發行十部港產電影救市，頭炮為陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其、楊偲泳合演的愛情喜劇《不日成婚》，影片定於4月1日在復活節及清明節檔期上映。

其實《不日成婚》本為牛年賀歲片，可是無奈因第四波疫情，戲院停業78日，於是《不日成婚》要重新部署，現在敲定在3月上優先場，在4月1日開畫。

男主角陳家樂興奮地說：「當然好開心，因為都是一個好重要的長假期，在現時疫情下，電影能否如期上畫存在很多變數，希望大家盡力控制疫情，保持身心健康，就可以一起去戲院看戲！」



至於女主角衛詩雅（Michelle）笑言當然很開心：「我好期待，男士與女士看完電影後，可會有不同的觀感與反應，我自己看完就很喜歡，相信觀眾會非常有共鳴！」

朱栢康則說：「復活節上畫，即象徵整個電影業復活了，都幾好feel！」同時他並期待：「希望這齣電影可喚醒觀眾及身邊所愛的人一些甜蜜回憶，或許當前在感情上遇到什麼困難都好，彼此都能惦念當初的美好，重新獲取力量繼續走下去。」



而談善言以「踏實」形容當下感受：「好像一直提起的一隻腳，終於能夠踩回地下，有種腳踏實地的感覺，自己都好期待看到這齣作品。」阿談續稱：「現在終於重開，大家又可一起入場分享只屬於戲院的獨有觀影感，希望《不日成婚》能為觀眾帶來歡樂、感動，也為香港人帶來少少喘息空間。」

有份參演的岑珈其稱：「我都好期待入戲院看《不日成婚》，因為大家落足心機去拍，好希望會博到觀眾一笑，如果喜歡的話，歡迎大家推介給身邊的朋友！」

另一位參演的演員楊偲泳說：「期待大家的觀感，期待大家的笑喊，期待自己看到成品時的興奮，也很期待大家一起分享《不日成婚》帶來的喜悅。」