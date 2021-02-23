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食用安全｜打開過期8年乳酪超嚇人　如生化武器戴兩個口罩仍難擋惡臭

食用安全 17:11 2021/02/23

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日本一名網民打開過期8年乳酪，傳出陣陣惡臭。

乳製品保質期有限，日本一位網民就做了一個大膽實驗，打開一個過期8年的乳酪，甚至拍片紀錄開箱過程。而當乳酪被打開一刻，不只傳出濃烈惡臭，顏色形狀變異更令不少網民直呼噁心，甚至連拍片者也不禁表示：

根本係8成味噌混合2成排泄物！

根據「Jタウンネット」報道，日本一名21歲男網民在Twitter上分享，在2012年仍是小學生時，學校營養午餐附送一盒乳酪做點心，而保質期限剛好是2012年12月12日，當時他覺得數字上的巧合很稀奇，就沒有打開乳酪來食用，而是帶回家中收藏起來。

直到近日家中大掃除，他才意外重新發現這盒乳酪，於是決定打開看看內裡情形，更戴上兩個口罩，並將整個過程拍下：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

不少網民看過影片後都感受到衝擊，有人留言表示：「光看影片就聞得到臭味」、「笑死，這個絕對不能吃吧」、「光是看著好像都能聞到味道，害我只能一直憋氣」而拍片者隨後確認，自己應該沒有再亂收藏其他恐怖東西了。

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責任編輯：羅嘉欣

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