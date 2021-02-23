逃獄兄弟︱譚耀文為演出爬坑渠零怨言　張繼聰+張建聲爬通風管弄損手腳

▲ 《逃獄兄弟》

由譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲主演的電影《逃獄兄弟》講述各人心中藏住一個逃獄原因，4人最終要放下成見合作逃獄。

在戲內其中一場講阿譚、阿聰及阿聲利用通風管及游繩展開逃獄的場口，3人需在通風管爬走、爭執拍攝，但礙於管內始終會有凹凸不平的鋁片接駁位，最終人人擦損割傷，單是譚哥右手踭位置就已經有三條深長血痕，阿聲亦割傷手指。

配合逃獄劇情，劇組搭建了一條十多米長闊約一米多的通風管，但內裡不但有阿譚、阿聰同阿聲、還有攝影師、器材及燈光等。

阿譚說：「條管睇好闊，但拍攝時其實剩餘空間不多，管同管之間偶然又會有一些小小鋒利接駁位，所以一快爬時會有點割傷，但其實都幾好玩，好似去了主題公園。」

阿聰則稱爬通風管很消耗體力、管內空氣又不流通，慶幸拍攝日氣溫急降：「拍爬來爬去都好過拍整日打戲或者廿幾樓跳下來，譚哥、阿聲比較辛苦，拍爬管前拍了監倉內對決嘅動作戲。」

阿聲和阿譚在監倉單挑對打戲的確是體力大挑戰，二人埋身肉搏在不能墊軟墊情況下大戰5小時後再拍爬通風管，阿聲說：「拍同譚哥監倉打時有些撞傷，到拍通風管又割損手，不過無所謂拍出來好好睇，又好似阿聰所講，天氣轉凍拍起來不算太辛苦。」

除爬通風管外，阿譚在電影尾段更要「脫蓋而出」，從坑渠內爬出來，他笑說看劇本時有幻想過這場如何拍，當知道要爬真渠時當然也會了解一下：「劇組特別找了一個不臭及較乾淨的渠，見到實景時發現真的不臭及乾淨就當然無問題，拍得好順利。」