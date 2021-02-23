新冠肺炎｜10多宗初步陽性個案涉葛量洪醫院探訪者　共4名親屬和病人被列為密切接觸者

▲ 10多宗初步陽性個案涉葛量洪醫院探訪者，共4名親屬和病人被列為密切接觸者。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診個案，涉及6男6女，介乎9歲至63歲；包括1宗輸入個案、11宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,897宗，另初步確診約10多宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，其中一宗初步陽性個案涉及曾到葛量洪醫院的探訪者，該探訪者曾於本月21、22日到紓緩科病房探訪，逗留約30分鐘，期間有出示72小時新冠病毒檢測的陰性證明，亦有配戴口罩，於22日因流鼻水求醫，今日初步確診，1名親屬和3名同病房的病人因健康狀況未能妥善配戴口罩，因而被列為密切接觸者，而醫護人員均有配戴合適裝備，醫院已即時消毒病房。

網上預約疫苗接種的步驟：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

截至今日上午9時，醫管局錄得呈報個案28宗，過去24小時共有23名確診病人出院，至今共有10,427名確診或疑似病人康復出院。

何婉霞指，現時醫管局正在使用1,224張隔離病床，佔用率56%；而負壓病房則有677間正在使用，使用率70%。

現時共有230名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中17人情況危殆，12人情況嚴重，其餘201人情況穩定。

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜