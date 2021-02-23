初步確診｜旺角帝京酒店餅店員工檢測3日始有結果　期間病情惡化留醫深切治療部

▲ 旺角帝京酒店一名餅員工初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診個案，涉及6男6女，介乎9歲至63歲；包括1宗輸入個案、11宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,897宗，另初步確診約10多宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代詳情。

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張竹君指，初步確診包括一名於旺角帝京餅店工作的55歲女售貨員，她最後上班為2月16日，一天前已有少許不適，2月17日看過醫生，2月19日曾檢測，因病情轉差，2月22日再看私家醫生，其後已轉到威爾斯親王醫院深切治療部。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充，該名女病人本身有慢性疾病，她於2月19日取深喉唾液樣本包，一直都有不適，3天後到威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入院，其鼻咽拭子昨日（22日）深夜結果呈初步陽性，而同時接獲其19日樣本結果呈陽性。

何婉霞坦言，近日市民對檢測服需求增加不少，上周曾派出2至3萬個樣本包，昨日亦派發1.8萬個樣本包，令檢測時間變長。她又指，普通科門診檢測服務最主要針對沒有病徵或自覺有風險的市民使用；若有病徵應盡快求醫，以免延誤治療。

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記者：伍瑋瑋