  • 22°C
香港時間 : 2021223日 (二) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

初步確診｜旺角帝京酒店餅店員工檢測3日始有結果　期間病情惡化留醫深切治療部

社會 17:23 2021/02/23

分享：

熱門 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮

旺角帝京酒店一名餅員工初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診個案，涉及6男6女，介乎9歲至63歲；包括1宗輸入個案、11宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,897宗，另初步確診約10多宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代詳情。

29間疫苗接種中心及疫苗種類：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

張竹君指，初步確診包括一名於旺角帝京餅店工作的55歲女售貨員，她最後上班為2月16日，一天前已有少許不適，2月17日看過醫生，2月19日曾檢測，因病情轉差，2月22日再看私家醫生，其後已轉到威爾斯親王醫院深切治療部。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充，該名女病人本身有慢性疾病，她於2月19日取深喉唾液樣本包，一直都有不適，3天後到威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入院，其鼻咽拭子昨日（22日）深夜結果呈初步陽性，而同時接獲其19日樣本結果呈陽性。

何婉霞坦言，近日市民對檢測服需求增加不少，上周曾派出2至3萬個樣本包，昨日亦派發1.8萬個樣本包，令檢測時間變長。她又指，普通科門診檢測服務最主要針對沒有病徵或自覺有風險的市民使用；若有病徵應盡快求醫，以免延誤治療。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

疫苗接種｜不斷更新疫苗接種計劃　29間接種中心地址+疫苗種類＋預約步驟
今日 11:38
疫苗接種｜不斷更新疫苗接種計劃　29間接種中心地址+疫苗種類＋預約步驟
疫苗接種︱有成功接種疫苗的市民形容為「意外之財」　另有市民稱感覺國內疫苗較安全
今日 14:40
疫苗接種︱有成功接種疫苗的市民形容為「意外之財」　另有市民稱感覺國內疫苗較安全
疫苗接種︱護老院鍾小姐呼籲人人打疫苗　冀開放護老院讓院友家人進行探訪
今日 15:55
疫苗接種︱護老院鍾小姐呼籲人人打疫苗　冀開放護老院讓院友家人進行探訪
疫苗接種︱紀律部隊官員下午陸續接種　警務處處長鄧炳強：可以更安心出行
今日 17:20
疫苗接種︱紀律部隊官員下午陸續接種　警務處處長鄧炳強：可以更安心出行
衞生防護中心 威爾斯親王醫院 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣