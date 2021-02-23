緣來自咖啡2︱馬浚偉大讚蘇施黃廚技　跟《鹿鼎記》陳少霞重逢感受多

▲ 馬浚偉跟陳少霞重聚。

馬浚偉親自構想、策劃、製作及主持的節目《緣來自咖啡2》，日前邀請了蘇施黃任嘉賓，二人摸着咖啡杯探討人生百味，分享箇中苦與甜，而另一集中，馬仔又跟陳少霞談人生。

名嘴蘇施黃不慣輕易讚賞他人，但她對馬仔卻是百分百佩服：「他最後可能是一個在街上或者街市內賣東西的人，因為他14歲就半工讀，邊賣雪糕邊返學至中學畢業，這種能耐同經驗非一般人所有，他可以樣鞭策自己一直向上爬，自強不息，不停進修學習，才有今日大家熟悉的馬浚偉！」

蘇施黃搞笑講，可能有朝一日去到街邊：「啊，浚偉！秤兩斤白菜嚟啦！真係一啲都唔出奇。」她非常佩服馬仔好學不倦：「做人理該如此，無論幾多歲都要堅持學習，這才是保持年輕的秘訣。」

▲ 馬仔向阿蘇喝咖啡談人生。

馬仔很感激阿蘇在節目中跟大家坦誠分享當年患病、治療的心路歷程：「她是一個很真實的人，從不掩飾、修飾自己去迎合他人。曾經有人質疑她沒煮食技巧，但我可以確切告訴大家，有次在她家晚飯，三個半小時內，阿蘇煮好多道菜，美味得很，我好希望她快推出自己品牌，令所有人都可以共享美食。」

另一集，馬仔邀請了當年《鹿鼎記》拍檔陳少霞做嘉賓，近年二人在教會重逢，有很多互相認識的弟兄姊妹，彼此有重新認識的嶄新感覺。

馬仔：「見到她有新開始新生活，替她高興，人生路上經歷很多考驗，難得仍保持樂觀性格，對生活充滿希望和喜樂，此心意好重要，但願大家都能感受她的能量，正能量不是光説出來，是做出來的。」

▲ 陳少霞自言馬仔改變很多。

陳少霞依然保持靚樣，雖然已甚少公開活動，不過仍關注好朋友動向，笑説今時今日的馬浚偉很有書卷氣，更像一個具品味的文人。

她指：「感覺他將神賜給的氣質發揮得很好，無論工作、讀書也好，都是全力以赴做到最好，見證他做任何一件事都不是三分鐘熱度，非常難得。老朋友相見聊天感覺好難用言語表達，以前拍戲也沒有此機會，今次品嘗馬仔親手調教哥倫比亞咖啡，是我的第一次，好好飲！衷心祝福馬仔越來越健康開心，前途無量。」