曾國衞稱草案沒有針對個別派別　4名區議員料通過後失議席

▲ 曾國衞（右）（曾耀輝攝）

港府提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。政制及內地事務局長曾國衞表示，不會設追溯期，強調不是針對個別政黨或派別，惟4名去年參選立法會時被取消資格的區議員，在草案通過後料會失區議員資格。

曾國衞表示，草案百分百不是針對任何人或政黨，主要是落實人大常委會就《基本法》104條的解釋，履行特區的憲制責任，盡量完善相關宣誓安排。他續指，修例沒有特定的追溯期，但會視乎實際情況，考慮有關人士在草案通過前的行為。

監誓人方面，草案列明會由特首負責，但考慮實際情況，可由特首授權他人負責。政制局表示，會由民政事務局局長為區議員監誓、政務司司長為立法會議員監誓。

另外，草案訂明，因拒絕或忽略宣誓而離任或喪失資格、不符合擁護基本法及效忠特區人士，5年內喪失提名權及選舉權，而去年的立法會選舉提名期中，就有4名現任區議員被判定提名無效，分別是：荃灣區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚、東區區議員鄭達鴻、中西區區議員梁晃維。

曾國衞表示，一旦草案獲得通過，上述4名區議員理應失去區議員資格，民政事務局會在草案通過後跟進。

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記者：陳宛彤