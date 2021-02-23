  • 22°C
香港時間 : 2021223日 (二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠肺炎︱選舉事務處文書主任確診　昨日仍上班所屬九展辦公室已關閉

社會 17:26 2021/02/23

分享：

熱門 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

選舉事務處表示，今日(23日)獲悉一名文書主任確診新冠肺炎，於九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記的後勤工作，辦公室並不對外開放。

處方指，患者昨日仍有上班，目前已入院接受治療，工作時亦有一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。
 
發言人稱，基於公共衞生考慮，選舉事務處下午已關閉九龍灣國際展貿中心13樓辦公室，作徹底清潔和消毒；設於同樓層的查詢櫃位及選舉資訊中心亦會暫停服務直至另行通知，由於查詢熱線組的工作地點亦屬同一樓層，因此選舉事務處電話查詢服務亦受到影響，只能維持有限度服務，直至另行通知。

處方指，疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強；又已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

新冠肺炎｜新增12宗確診個案　11宗屬本地包括3宗不明源頭
今日 16:33
新冠肺炎｜新增12宗確診個案　11宗屬本地包括3宗不明源頭
初步確診｜旺角帝京酒店餅店員工檢測3日始有結果　期間病情惡化留醫深切治療部
今日 17:23
初步確診｜旺角帝京酒店餅店員工檢測3日始有結果　期間病情惡化留醫深切治療部
疫情 新冠肺炎疫情 選舉事務處 九龍灣國際展貿中心 EMax

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣