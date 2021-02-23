新冠肺炎︱選舉事務處文書主任確診　昨日仍上班所屬九展辦公室已關閉

▲ （經濟日報資料圖片）

選舉事務處表示，今日(23日)獲悉一名文書主任確診新冠肺炎，於九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記的後勤工作，辦公室並不對外開放。

處方指，患者昨日仍有上班，目前已入院接受治療，工作時亦有一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。



發言人稱，基於公共衞生考慮，選舉事務處下午已關閉九龍灣國際展貿中心13樓辦公室，作徹底清潔和消毒；設於同樓層的查詢櫃位及選舉資訊中心亦會暫停服務直至另行通知，由於查詢熱線組的工作地點亦屬同一樓層，因此選舉事務處電話查詢服務亦受到影響，只能維持有限度服務，直至另行通知。



處方指，疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強；又已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：陳正怡