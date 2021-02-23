女警開槍案｜港鐵站涉持鎅刀衝向女警被槍傷　中年漢辯稱被查身份證跌出鎅刀

▲ 中年漢涉於港鐵站持鎅刀衝向女警，被告自辯當時被查身分證時跌出鎅刀。(經濟日報資料圖片))

57歲中年漢疑於深水埗港鐵站內揮舞鎅刀及持刀衝向女警，遭女警開槍擊倒，涉案中年漢被控2項企圖有意圖而傷人罪，案件今（23日）於灣仔區域法院續審。被告出庭自辯稱，案發時他遭警員截查及被要求出示身份證，但他取出身份證時鎅刀掉出，當他嘗試拾起鎅刀時，女警向他開槍，被告中槍後現時仍不能步行。控方盤問時播放錄影片段，指片中警員正嘗試制服被告時，被告仍嘗試拾起鎅刀，被告同意說法。

報稱無業的被告周景登（57歲），否認2項有意圖而企圖傷人罪。控罪指，被告於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂12號店舖外意圖使警員19835及女警15238身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害兩人。

控方今早舉證完畢後，法官裁定案件成立，乘坐輪椅的被告選擇出庭自辯。

被告供稱，案發時他從事三行建築散工，當日早上他到涉案港鐵站內及打算上班，警察要求他出示身份證，他遂把背囊放到地上及尋找銀包，但拿出銀包時，鎅刀掉在地上。

被告續供稱，背囊內裝有平時上班用的工具，而當他打算拾回地上的鎅刀，女警即向他開槍。被告及後補充指有聽到有人喊「咪郁」，但指不論對男警或女警均沒有揮刀，被告強調「嗰頭跌（鎅刀）出嚟，想執返，嗰頭咪郁，嗰頭女差人就開槍」。

辯方又指出，被告遭女警槍擊後，送院治療，因為子彈碎片壓住脊骨神經線，被告須用輪椅代步，被告同意說法。

控方盤問被告時，播放案發當日港鐵站內的錄影片段。被告一度指「你啲鏡頭我點知你呀，我都唔清楚」，又否認自己出現片中。惟控方及後指，片中警員正在嘗試制服被告時，被告仍嘗試拾起鎅刀。被告同意。

辯方明（24日）早將作結案陳詞。

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記者：王仁昌

