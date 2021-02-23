校園悲劇｜躁父不忿女兒每天被校園欺凌　怒闖課室刺殺9歲童判死刑︰我不後悔

▲ 內地一名父親因不忿女兒天天被同學校園欺凌，持刀怒闖課室刺死男童，該名父親被判死刑，日前已伏法。

校園欺凌者成為刀下亡魂。內地江西一名爸爸因其三年級女兒遭同班男同學長期欺凌，竟持刀衝入教室，狂刺女兒的9歲同班男同學10多刀致當場身亡，事後該名爸爸被判處死刑，還聲言「不後悔」，不會上訴，至上月28日伏法。

綜合內地傳媒報道，來自江西省上饒市的王姓爸爸，女兒就讀當地的上饒市第五小學，當時三年班的女兒於2019年5月9日放學回家時向爸爸訴苦，稱自己被同班的劉姓男同學欺負，於是王爸爸就在微信的家長群組表達不滿，揚言會在校外等男童放學。

當時有網民公開一段對話截圖，指在對話中的「何紫璇爸爸」，就是行兇的王父。

打何紫璇打的開心嗎？從開學到現在幾乎每日打罵，她在學校很想學習，卻天天被打很是難過。 作為家長，我也勸說過你，但你還是不聽。 不知道你家住址，所以只能在校門口等你，會有一個不講理的家長，天天在校門口等你。

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老師邀約雙方家長翌日到校調解，可是當天男童的家長沒有現身。王父非常氣憤，就買入一把屠宰場專用的刀具，早上9時許衝入課室向9歲男童的胸腹、背臀、四肢等部位共狂刺10多刀，並將其摔到課室走廊上，男童因腹主動脈、下腔靜脈破裂造成大量失血，送院不治。

據警方調查指，劉姓男童每天都在校園欺凌該女生，經家長多次勸告也沒有改善，王父一怒之下衝入學校殺人。

死者父母︰兒子本來準備道歉

事發後，男童的父母悲痛說出，兒子當日已準備向其女兒道歉，但已再沒有機會。

於同年11月底，最高人民法院覆核此案認為，被告故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，又指他不能理性看待及處理女兒與同學間的摩擦，公然持刀行兇，犯罪手段殘忍，對社會影響及危害極大，判處被告死刑。

王父聽取判決後，曾聲言「不後悔」，將服從這項判決，不會提出上訴，王父已於今年1月28日執行死刑。

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責任編輯︰王明芳