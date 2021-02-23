醫者仁心｜屋邨出身患中度弱聽更明患者所需　瑪麗仁醫無懼風險為17歲少年捐骨髓

▲ 瑪麗仁醫屋邨出身，患中度弱聽更明患者所需。

內容及圖片獲「CBN視博恩香港《負傷的醫者》」授權轉載。

在屋邨長大，兼患有中度弱聽的瑪麗醫院結直腸科顧問醫生老兆雄，因自己的經歷和疾病更明白患者的需要。他重視與病人同行，除了為患者治療疾病，更主動照顧患者的內心，讓患者即使走人生的最後一程，也不會感到孤單。

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瑪麗醫院結直腸科顧問醫生老兆雄在屋邨長大，在大學期間發現患有中度弱聽，故深明一個人如缺乏社會關懷，又得不到幫助時的無助感。

因為有中度弱聽，所以做醫生時特別能理解病人身體如有缺憾，那種想人明白、理解的心情。

2000年，老醫生發現自己的骨髓適合一名17歲的少年。作為醫生，他清楚了解捐骨髓的所有風險，但當穿上病人服，正式在病房抽血做檢查、睡在病床被推入手術室時，他發現感覺完全不一樣。即使是以往最熟悉的手術室，也變得冰冷又無助。最後他全身麻醉，捐了1公升的骨髓。

那刻我深感受到耶穌在十字架上如何為我們而死。我更知道要從病人的角度，去想病人的需要。

▲ 老兆雄醫生全身麻醉，捐了1公升的骨髓給一名17歲少年。

全心全意為患者祈禱 建立患者信心

此外，老醫生也會為患者，甚至與患者一起祈禱。他曾遇一名懷有6個多月身孕、曾經開刀的孕婦，檢查發現她的腸道出現問題。懷孕期間她無法進食，不斷嘔吐，只靠營養液維生，故特別擔心孩子會營養不足。為此，老醫生與醫院內其他基督徒經常關心她、為她祈禱，建立信心：

我覺得不能單單在疾病上醫治她，更加要建立她的信心。故我們說將所有事全部交託給上帝，因為上帝帶你來到這間醫院，讓我們認識你，我們願意與你同行。

分娩當日，老醫生十分擔心，一直為她祈禱。最後成功順產，母子平安。

全人醫治 身心社靈

作為結直腸科顧問醫生，老醫生都會接觸到癌症病人。他表示，就算病人已達末期，走到生命盡頭，作為醫生也可多關懷患者的情緒及家人。

猶記得數年前他遇上一名生下一對龍鳳胎的媽媽，她在生產過程中發現患有罕見腹膜癌。女病人本為老師，一直心繫學校，故想聖誕過後才做手術。但過了3個月，她的腹部已經腫大，需要馬上開刀治療。

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老醫生清楚記得，當時女病人病重長時間住院，其丈夫差不多每日都來醫院探望她，大家漸漸建立了很深厚的感情。過了大半年，適逢母親節，老醫生想這或是女病人最後一個母親節，於是便與同事一起為女病人辦了小派對，邀請了教會朋友、家人、孩子一起影相留念。老醫生更拜託太太準備一盤插花送贈病人作母親節禮物。

▲ 老醫生拜託太太準備一盤插花送贈病人作母親節禮物。

最終，女病人仍不敵癌魔病逝。老醫生出席其安息禮拜時，一名牧師向老醫生夫婦道謝，並轉達病人生前的一番感謝說話：

收到那束花她很感動，那段日子仍能收到這麼美的花，得到很大安慰。

雖然病人已離世，但老醫生仍與病人的丈夫很熟絡，定期約見面、食飯，關係很親近。

推廣寧養服務 全面照顧患者身心需要

老醫生相信，作為外科醫生，即使病人無法做手術，自己仍可出一分力做到「全人醫治，身心社靈」，尤其是癌症病人。他慨嘆本港的生死教育仍在起步階段，希望公立醫院其他同事或專科醫生，可以一起推廣寧養服務，更全面照顧患者的身心需要：

我們在職場上能做的，是令大家明白死並不可怕。反而如何與病人一起面對，讓病人覺得這條路就算有走完的一日，但也不會感到孤單。

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責任編輯：楊宛茜