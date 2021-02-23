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婆媳關係︱夫妻的家就是奶奶的家？　陳松伶無奈：一家人也要有隱私

育兒經 18:14 2021/02/23

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陳松伶在節目談及跟奶奶關係。

於2011年，「松松姐姐」陳松伶與年齡小她8歲的內地演員張鐸結婚。陳松伶因曾罹患卵巢腫瘤，由此無法生育，所幸有暖男丈夫張鐸的陪伴，令陳松伶捱過低潮，而且夫妻恩愛至今。

最近，陳松伶夫婦參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》第二季，當中她的霸氣奶奶引起注目。

陳松伶和張鐸夫妻共上節目。（取自微博）

奶奶無視陳松伶

在節目可見，奶奶一直都無視陳松伶，比如張媽媽打電話通知要到兒子張鐸的家，陳松伶得知是奶奶打來即十分緊張，不過松松姐姐仍熱情問道：「媽，妳在哪？」但卻竟被忽略，奶奶只顧著和兒子談話，當正新抱透明。

而當張鐸表示：「歡迎你到我們家來。」即令張媽媽不悅地說：「不對，兒子你說得不對，你不應該說歡迎你到我們家來，你應該說：『媽媽，歡迎你回家。甚麼到你家來，你家也是我家，我家也是你家。』」

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松松：家人也有隱私

眾參與《婆婆和媽媽》的嘉賓亦因此討論究竟「夫妻的家就是奶奶的家嗎？」

當中張萌、侯佩岑不認為夫妻家就是奶奶的家，指彼此要有界線才是最大的尊重。陳松伶亦表示認同，可是無奈稱：「雖然是家人，但是還是會有個隱私。隨便吧，她願意怎麼樣反正她有鑰匙，只要她不要碰我東西就行了。」

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至於董璇卻持相反意見，認為都是一家人，更會在家留一間房給奶奶住，讓對方有歸屬感。

另一參與者黃聖依亦支持董璇：「因為是誰的家，不代表就是在這個家裡就是以她為中心。」

董璇、黃聖依等談及跟奶奶相處之道。

黃聖依更稱，有次奶奶到她家住了一段時間，可是有天早上，黃聖依無意地問：「你甚麼時候走？」此無心之言，卻令奶奶一直記在心中：「她很在意，其實老人內心是很脆弱，她會覺得是不是你們不想讓我在這邊。」所以黃聖依之後就打電話向奶奶道歉。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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