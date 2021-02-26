靚太安樂窩︱港男與女友投資650呎屯門豐連自住　拆走多餘睡房放5呎雙人睡床

▲ 位於屯門650呎的私樓3房單位豐連（ORI）改造後變得更實用！

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於屯門的私樓單位：豐連（ORI），這單位是從商男戶主第二個購買的物業，他看準樓宇升值潛力，於是購買作投資及自住用途。他與女朋友住在這3房650呎單位，用不著三個房間及兩個洗手間，因此重新規劃間隔，改造為闊落實用的屋企！

設計師背景

這單位由「鄰居設計」的兩位80後的室內設計師兼創辦人Moni Leung及Mandy Kung設計。她們從事了室內設計已經有10年的時間，主打居屋及私樓的住宅裝修。

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Moni表示，單位是戶主一手購入的新樓，原有圖則是屬於三房的單位，約有650呎。戶主用不著單位三房及兩廁，因此重新規劃間隔。

本身長型客飯廳比較窄長，加上有一個超級迷你的客廁，三間房間的面積都不算寬大， 放不下戶主原有的5呎大床，間隔不實用而且有壓迫感。

大改造擴大空間感

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玄關

設計師將玄關位置改建成一個特色換鞋專區，以凌空方式將長長的天然原木板材安裝於牆上，可擺放吸塵機器人。

▲ 玄關位置設有特色換鞋專區，原木的底部裝了鐵片，可擺放日常替換的鞋。（圖片由受訪者提供）

飯廳

客飯廳配合木皮飾面拼貼及特式牆紙，以餐廳卡位形式營造一個愜意的用餐區。

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主人房及衣帽間

另外，單位的2間房都拆掉重整，打造成一個舒適又擁有落地大窗的主人房，可以三邊下床。

睡眠區以一個四邊滲燈的假天花，躺在床上看上去，整潔又柔和；工作區較窄長就於枱上一側做了燈槽，配合另一側的衣櫃頂燈槽，整齊實用。

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浴室

原有浴室設有附送的浴室洗手盆櫃及鏡櫃，設計師一改風格，把原有的櫃身拆下，重造整個浴室後，再裝回原有的櫃身。另外，採用特色花紋磁磚及布紋淺灰色磚，地台部份地磚以三個形呈現，與走廊的拼貼木飾面牆身及展示櫃互相呼應。

工程花約60萬

費用包括前期及雜項（保護、保險、完工清潔）$15,000、清拆 $40,000、電力 $57,000、木器 $282,000、泥水 $62,000、油漆 $55,000、門類4套 $30,000、天花 $35,000及冷氣 $24,000。

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記者：王芷瑩