防疫措施｜政府宣布放寬限聚令至4人明起生效　張竹君：希望市民繼續保持社交距離

▲ 政府宣布放寬限聚令至4人。（曾耀輝攝）

政府今日（23日）將就《預防及控制疾病條例》（第599章）下多項規例的修訂刊憲，放寬在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）下在公眾場所進行羣組聚集的人數限制由2人至4人；以及延長有關規例的有效期至2021年9月30日。有關修訂將由明日（24日）零時零分起生效。

食物及衞生局發言人表示，考慮到本港疫情持續放緩，以及社會整體對進一步恢復社交及經濟活動的需要，早前宣布會繼續逐步有序放寬社交距離措施，包括由2月24日起，放寬在公眾場所進行羣組聚集的人數限制由2人至4人，以恢復更多社交及經濟活動。

任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區傳播鏈一直無斷，亦比較難斷，很多患者病徵較輕微或很遲才做檢測；至於當局放寬社交距離措施考慮好多因素包括公共衞生，希望市民繼續保持社交距離及保持手部衞生。

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責任編輯：陳子謙