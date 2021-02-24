【消失的情人節】演慢半拍癡情男躍升男主角　劉冠廷：放慢腳步方能感受生活

▲ 劉冠廷首度演男主角，在奇幻愛情片《消失的情人節》中演純情兼慢半拍的癡情男。

《消失的情人節》由曾獲金馬獎最佳男配角的劉冠廷跟金鐘獎得主李霈瑜聯合主演，由陳玉勳自編自導。這部將於在2月25日在港上映的奇幻愛情片，勇奪本屆金馬獎最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳剪輯及最佳視覺效果共5項大獎。

《消失的情人節》有趣之處是一快一慢的角色設定：在郵局工作的曉淇（李霈瑜飾）是個超級急性子，她行事俐落、反應敏捷，偏偏愛情卻急不來，活了30年依然單身。日復日沉悶的工作中，她發現有個慢半拍的寄信男（劉冠廷飾），不論陰晴也每天到郵局寄一封神秘的信。

情人節前夕，憧憬愛情的曉淇終遇上了型男跳舞老師搭訕約會，怎料一覺醒來，她期待而久的情人節居然消失了！斷了片的她完全沒有那天的記憶，就連跳舞老師與寄信男阿泰也同時失蹤。

▲ 阿泰每天到郵局苦苦守候的暗戀對象，看到跳舞老師（周達群飾演）邀約小淇時大為緊張。

個性急卻能演活慢郎中

演「慢世魔王」阿泰的劉冠廷，戲中總是缺乏自信、一臉傻氣、憨直純情，跟他在電影《陽光普照》中一頭金髮殺氣騰騰的「菜頭」有天壤之別。

劉冠廷接受TOPick專訪，問他本人的節奏是像曉淇的快抑或似阿泰那般慢，劉冠廷不禁笑說：「其實我（個人的節奏）比較快，但自從演了《消失的情人節》後，我好像生活的步調都變得慢下來，真是向阿泰學習了。我要推薦（這種步調）給現代匆忙的上班族。」

今年32歲的台灣實力派男演員劉冠廷，是台灣藝術大學戲劇系科班出身，曾為生活當了3年體育老師，期間沒放棄演員夢，不斷試鏡找機會，後來在一次廣告拍攝中，遇上導演陳玉勳，在2015年參與了「Q Place表演教室」戲劇課程訓練，以第一期學員身分結業。

▲ 劉冠廷和周達群在公車內打架的戲份充滿喜劇感。

劉冠廷從《植劇場》系列的多部作品嶄露頭角，2017年在《植劇場-花甲男孩轉大人》中演活了癡情的台客「花明」，獲得金鐘獎最佳男配角。

2019年，他在鍾孟宏導演電影《陽光普照》中一出場便拿刀斬仇家的「菜頭」，令人不寒而慄的眼神讓人印象深刻，獲得第56屆金馬獎最佳男配角。自此他成為影圈搶手演員，如入圍早前金馬獎的4 部電影：《無聲》、《同學麥娜絲》、《腿》及《打噴嚏》，全部他都有份演出。

其中他在《無聲》中演聽障兒童學校懂手語的正義老師、在《同學麥娜絲》演有口吃問題的紙紥店東主，都看到他的百變演技。連李安導演在金馬慶功宴後，也特意給劉冠廷打氣鼓勵，可見他是一位潛力無限的演員。

導演陳玉勳是劉冠廷的伯樂，也因此構思了《消失的情人節》後便想到邀請他主演，而過往一直演配角的劉冠廷，得悉有機會當男主角那刻就大感吃驚。

▲ 劉冠廷為演公車司機，花了3星期學習駕車。

由放慢寫字說話放慢自己

到底劉冠廷為詮釋這個慢到極致的男主角做了哪些工夫？原來他先分析阿泰到底可以慢到什麼程度，以及如何用動作和語速去演釋，同時又不會令觀眾感到不耐煩，然後再透過寫字進入角色慢活的狀態：「戲裡的書信都是我親手寫的，因為阿泰寫得慢，一筆一畫都像刻一樣，結果寫到手酸。」

總括而言，他是先從外在開始：「在生活中把所有的動作都放慢。像我在跟別人談話時，我心裡會再重覆一次對方的問題，然後才回答他，一段時間後，就發現可以從心裡面自動慢下來，這樣動作也會跟著慢下來。這是一個有內有外的呼應。」

▲ 阿泰平日不敢表達自己，其實他十分浪漫。

為了演公車司機，劉冠廷也用了3個星期去學駕駛，他笑說過程中發現一件奇妙的事情：「公車在轉彎的時候比一般私家車要慢半拍轉，那是因為他的前輪在比較後的位置。這也好像呼應了阿泰的慢。」他曾透露，要一邊駕駛一面演出，既要顧及戲劇效果，又不可忽略乘客安全，令他一度心情很緊張。

花兩小時做特技化妝

不過最考驗劉冠廷的，是打交場面後臉上傷口的特殊化妝。由於信義區要早上5點封街拍攝，他凌晨3時就要起來化粧。他指拍攝時左眼視線其實不太看到，像吃藥過敏腫起來，令他有視差，久了還會頭暈想吐。

可以想像，劉冠廷臉上有特殊化粧還要背著李霈瑜在郊區走一大段路戲，拍起來絕不輕鬆。他就笑着認同：「戲中我要背著她然後走很遠很遠的路，到後段路我很累，她就在我耳邊默默地幫我加油，因為鏡頭很遠，所以大家不會看得見，我就在被鼓舞下拍完那場戲。」

劉冠廷說，阿泰這個角色就是比較慢，因此比其他人多出了一天，而演繹過程中他也有新體驗：「我發現變慢的話，可以感受到的事情比較多，慢就可以感受到生活中一些容易忽略的事情。有這些事情，生活也會比較有趣。」

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由2014年《腿》的臨時演員發展至2020年《消失的情人節》獲提名金馬影帝，劉冠廷坦言最初一直急於尋求演出機會，現在終於有一點成績了，令他大受鼓舞。

他說：「我覺得自己是一個非常幸運的人，可以被大家看見。過程當中，我也有想，若我今天沒有被看見，我的日子是否一樣會過得開心。我都有很多反思，但一定會繼續前進。」

最後問他如果多出一天會怎樣利用？「我會把全世界的戲院都排上《消失的情人節》，令全世界只有這部片可以看。」似乎劉冠廷沾染了阿泰的可愛特質了。

【消失的情人節】李霈瑜演心急剩女一場戲NG39次 獲金馬影后提名讚劉冠廷演出專注 上一頁

記者：胡慧雯