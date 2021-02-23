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刺激消費︱消息：旅發局擬推消費換酒店Staycation活動　港人本地消費滿800元可換酒店住宿及餐飲

社會 18:06 2021/02/23

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新冠肺炎疫情下，酒店「Staycation（住宿度假）」盛行。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，不少人選擇到酒店「Staycation（住宿度假）」，近日本地疫情有所緩和，消息指，旅發局擬最快3月推出消費換酒店Staycation的活動，港人只要在本地消費滿800元，便可兌換500元的酒店住宿及餐飲資助。酒店業表示歡迎，料可刺激市民多消費，同時帶動酒店入住率，相信不少酒店都有興趣參與。

據了解，旅發局計劃最快3月推出本地消費換酒店Staycation的新活動，市民於指定時間在本地商店消費滿800元，便可憑最多兩張單據，登入旅發局相關活動網頁預訂參與酒店的住宿及餐飲，並兌換價值500元的資助，市民入住時需向酒店提供預訂憑證及消費單據確認。

據悉，有關活動最快下月推出，估計會為期一至兩個月，但會限制每間參與酒店可提供的名額或晚數，旅發局上周已邀請有興趣的酒店報名，並正與酒店業界商討推行細節。不過，活動最終確實的推出日期﹑兌換安排及總名額，需視乎疫情而定，詳情有待旅發局正式公布。

有酒店業人士認為，3月屬酒店業的淡季，認為活動有助鼓勵市民外出消費，亦具誘因吸引市民到酒店享受休閒之樂，同時令零售﹑餐飲等業界受惠，相信大部分酒店都有興趣參與。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城則言，現時市區酒店雙人一晚住宿連指定餐飲，平均收費1,200至1,300元，若旅發局成功推出這個新活動，可為市民提供多一個消閒娛樂的渠道，相信具有一定的吸引力，帶動酒店做多些本地生意，提升平日的入住率，認為並非壞事。

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記者：陳曉瑩

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