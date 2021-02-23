7.21暴動案｜控方指被告持木棍藤條施襲　有被告聯同白衣人強行拉開元朗站捲閘

▲ 控方指第5被告鄧懷琛強行拉開元朗站捲閘。(林宇翔攝)

前年7.21元朗白衣人襲擊事件，6名被告否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪，案件今（23日）於區域法院續審。控方開案陳詞指，部分被告與其他白衣人在港鐵元朗站咒罵黑衣人及投擲雜物，及後衝入月台襲擊黑衣人及乘客。另有白衣人手持木棍及藤條在英龍圍外聚集，部分被告以長枝條及木棍襲擊黑衣人。另外在元朗站某出口捲閘，有黑衣人用雨傘襲擊捲閘外的白衣人，有被告聯同白衣人強行拉開捲閘、衝入元朗站施襲。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基否認暴動等罪。控方呈上書面開案陳詞指，2019年7月16日傍晚，有反修例示威者在元朗鳳攸北街舉行公開放映會，期間與持相反意見人士發生衝突。當晚有人在網上呼籲於7.21在元朗集會、抗議放映會遭滋擾，另有人呼籲保衛元朗家園。及至7.21傍晚，有帖文顯示元朗一帶有白衣人聚集，網上亦有人呼籲遊行人士到元朗聚集。

▲ 首被告王志榮。(林宇翔攝)

7.21當晚10時40分，10名以上白衣人衝入港鐵元朗站收費閘內，並以木棍及藤條等襲擊黑衣人，2分鐘後白衣人離開，但號召更多白衣人到場。6分鐘後，當中約50人從形點II的F出口走入元朗站，與收費閘內約100名黑衣人爭執。

控方指雙方互相指罵及爭執時，身穿印有「中國製造」字樣白色上衣的被告王志榮，聯同其他白衣人咒罵黑衣人及向黑衣人投擲雜物，並以1個金屬垃圾桶蓋襲擊1名男子。白衣人群中，被告黃英傑指罵黑衣人，被告鄧英斌手持長枝條，與其他白衣人一同行走及聚集，被告蔡立基則兇狠地指罵黑衣人。及後白衣人衝入收費閘內，被告蔡立基聯同白衣人在通往月台的樓梯上以藤條及徒手打1名男子。

及後不少於50名白衣人走到上層，在車廂內以藤條及木棍襲擊黑衣人及乘客，被告鄧英斌與他們一同行事，而被告王志榮則手持藤條，並咒罵車廂內乘客。

及至7月22日凌時零分，不少於30名白衣人手持木棍及藤條在英龍圍外近朗和路聚集，被告鄧懷琛與白衣人包圍1名男子，被告與證人O理論，並阻止對方協助被困的男子。控方指白衣人與黑衣人爭執期間，被告鄧懷琛與吳偉南分別以長枝條及木棍襲擊黑衣人，數分鐘後，被告吳偉南昏倒，證人O替吳急救，其後吳偉南被送院治療。同時，被告鄧懷琛在內的白衣人追趕黑衣人至元朗站J出口。

▲ 第7被告鄧英斌。(林宇翔攝)

及至凌晨約零時26分，J出口的捲閘被關上，30名白衣人在J出口捲閘外，1名黑衣人用雨傘襲擊捲閘外的白衣人，包括被告鄧懷琛在內的白衣人隨即強行拉開捲閘，並衝入大堂襲擊站內的人。黑衣人向形點I方向逃跑，白衣人追上並向黑衣人及試圖阻止雙方衝突的人施以襲擊，被告鄧懷琛亦在白衣人當中，並一直靠近被襲擊的人，與他們一同經J出口離開，事件歷時3分鐘。

部份被告即日被捕，其中2名被告及後於8月離港時被捕。事後，受害人有不同程度創傷，包括觸痛、裂傷、瘀傷及血腫。審訊明（24日）續。

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記者：林欣樂