【突擊封區】新蒲崗東誠大廈、金橋大廈約520名居民接受檢測　沒有發現確診個案

▲ 新蒲崗兩座大廈列為受限區域。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診個案，當中11宗屬本地個案，而源頭不明個案有3宗。政府今晚（23日）再發出限制與檢測宣告，將新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈，和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【08:00更新】

政府今日 ( 24日)上午約7時完成強制檢測行動，約520名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

【22:30更新】徐英偉到封區現場：

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對於東誠大廈未錄確診個案，卻也被圍封；政府發言人稱，由於金橋大廈出現個案，加上兩幢大廈樓齡較舊，劏房普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。政府目標明日（24日）上午7時左右完成行動。

即看新蒲崗封區最新情況：

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對於東誠大廈未錄確診個案，卻也被圍封；政府發言人稱，由於金橋大廈出現個案，加上兩幢大廈樓齡較舊，劏房普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。政府目標明日（24日）上午7時左右完成行動。

今日3宗源頭不明患者，包括一名在荃灣大壩街「火山燒」廚房工，居於荃灣中心南寧樓，該店10多名員工要送往檢疫；一名電話銷售員，在牛頭角創業街一幢大廈上班，居於油尖旺文苑樓前座；一名無業漢，居新蒲崗金橋大廈，曾去過尖沙咀重慶大廈購物。

今日確診患者居住或出沒地點：

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確診大廈｜油麻地文苑樓前座錄4宗個案 居新蒲崗金橋大廈、荃灣中心南寧樓患者感染源頭不明。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組