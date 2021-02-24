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【財政預算案2021】消息：建議向合資格18歲或以上人士　派電子消費券【不斷更新】

社會 10:14 2021/02/24

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熱門 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮

財政司司長陳茂波今日公布新一份的財政預算案。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」。據了解，財政預算案無全民派錢，中產和基層齊齊要「減糖」，受新冠肺炎疫情重創的失業打工仔，可以申請政府新推出的失業貸款計劃，暫時紓緩、頂住。政府財赤預計高達約3,000億元。消息指，政府建議向合資格18歲或以上人士派電子消費券，希望有助刺激經濟消費。

至於中產最關心的退稅，消息指今年仍然會有，但去年退稅百分百和上限2萬元，今年一定大縮水。至於基層，去年的公屋免租1個月，今年不會再有；綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等也不會再出「雙糧」，但都會「加料」。

陳茂波上周日（14日）已預告，去年現金派發計劃之後，有意見認為應該將資源更精準給予有需要人士等。觀乎各政黨的開價，可見失業人士就是精準需要幫助人士之一。

各建制派政黨都要求設立臨時失業援助金，但政府擔心易設難收，新一份財政預算案將首次開創設立政府擔保的個人貸款計劃，失業一段合理時間的人士可以申請在職時月薪6倍、上限8萬元的個人貸款，年息僅1厘，還款期最長為5年。若期內還清貸款，更可以申請退回利息。TOPick會密切跟進新一份財政預算案，不斷更新！

財政預算案公布時間：
早上11點：立法會宣讀財政預算案
下午3點：財政預算案記者會
晚上7點半：電視《財政預算案論壇》

2月26日起疫苗接種計劃，即看29間疫苗中心地址：

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責任編輯：TOPick港聞組

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