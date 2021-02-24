【財政預算案2021】退薪俸稅100%上限1萬元 退住宅差餉首兩季節每季1500元【不斷更新】

▲ 財政司司長陳茂波今日公布新一份的財政預算案。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」。陳茂波指香港經濟預料今年恢復正增長，但復蘇進程將視乎疫情發展。跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎百分之三點五至五點五。TOPick會密切跟進新一份財政預算案，不斷更新！

11:30

這次經濟下行周期較長，部分人士面對財政困難，不少人建議設立臨時失業援助金，政府亦已多次闡述不接納建議的政策考量，改以在綜援計劃下設立有時限的特別計劃，援助失業人士。

3考慮到疫情令不少基層市民開工不足，政府建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低一百四十四小時大幅下降一半，為期一年。如獲財委會批准，最早可於六月起實施。

為使失業人士多一個財政選項，設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍，以八萬元為上限。首十二個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為一百五十億元，申請期為六個月。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

11:23

紓解民困措施

寬減百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一萬元，全港187萬名納稅人受惠。政府收入將減少114億元；即看：【下一頁】

寬減四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500百元為上限，其後兩季以每戶每季1000為上限，估計涉及295萬個住宅物業。政府收入將減少116億元；

為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支，超過270萬個住宅用戶將可受惠，即看：【下一頁】

11:15

退利得稅100%、上限一萬，全港12萬8千家企業受惠。退非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；退商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元。

11:12

陳茂波指香港經濟預料今年恢復正增長，但復蘇進程將視乎疫情發展。跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎百分之三點五至五點五。

19. 通脹方面，外圍價格壓力料維持溫和。本地經濟在連續兩年收縮後，今年整體經濟活動仍將低於衰退前的水平，不會對本地成本構成明顯壓力。我預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為百分之一點六和百分之一。

11:00

財政司司長陳茂波到立法會今公布新一份的財政預算案。指今年的財政預算案重點在穩經濟、紓民困，透過逾一千二百億元的逆周期措施，緩解經濟下行及疫情打擊帶來的痛感與壓力，發揮資源運用的槓桿效應，盡力讓市民、打工仔和企業也受惠

10:45

【財政預算案2021】消息指政府建議向合資格18歲或以上人士 分期發放電子消費券

財政預算案公布時間：

早上11點：立法會宣讀財政預算案

下午3點：財政預算案記者會

晚上7點半：電視《財政預算案論壇》

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責任編輯：TOPick港聞組