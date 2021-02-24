【財政預算案2021】退薪俸稅100%上限1萬元 　向合資格市民發放5,000元電子消費券 【不斷更新】

▲ 財政司司長陳茂波今日公布新一份的財政預算案。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」。陳茂波指香港經濟預料今年恢復正增長，但復蘇進程將視乎疫情發展。跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎百分之3.5至5.5。TOPick會密切跟進新一份財政預算案，不斷更新!

5幅圖看清新一份財政預算案「派糖」重點：

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12:50

陳茂波指諮詢期間收到不少開徵新稅項的建議，要引入新稅項，須通盤考慮，小心推敲，以及認真聆聽社會的意見。目前我們聚焦抗疫和重振經濟，並不具備條件引入新稅項。但會進行相關研究及準備工作，於適當時開展深入討論，就開徵新稅項尋求共識，以增加收入。

12:35

預期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1016億元，相等於本地生產總值3.6%。換言之，香港經過十五年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。經營帳目在中期財政預測期間五年均會錄得赤字，2021／22年度的經營赤字超過1400億元，主要是逆周期措施所致。其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億元。綜合帳目預計亦會連續4年錄得赤字。即看：【下一頁】

12:20

私家車首次登記稅及牌照費上調，原因是私家車數量持續上升及交通擠塞日益嚴重，也為改善空氣質素。私家車首次登記稅各稅階的稅率上調15%，私家車牌照費則自1991年以來無調整過，今次將上升30%，今日已刊憲生效。即看：【下一頁】

12:15

當局計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond），政府債券計劃的借款上限將由2,000億元提升至3,000億元。即看：【下一頁】

12:00

擴大「政府綠色債券計劃」規模實現2050年碳中和目標，再發行約1,755億元綠色債券。即看：【下一頁】

11:40

受疫情嚴重打擊，本港旅遊業陷於停頓，除已向旅遊業提供近26億元的財政支援，會預留總數達9.3億元提升旅遊資源，當中1.7億元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，例如「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會繼續改善行山徑的設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。即看：【下一頁】

11:32

面對目前的特殊環境，政府應善用財政儲備，適時為市場注入動力，刺激經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復蘇。經詳細考慮，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。即看：【下一頁】

11:30

這次經濟下行周期較長，部分人士面對財政困難，不少人建議設立臨時失業援助金，政府亦已多次闡述不接納建議的政策考量，改以在綜援計劃下設立有時限的特別計劃，援助失業人士。

3考慮到疫情令不少基層市民開工不足，政府建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低一百四十四小時大幅下降一半，為期一年。如獲財委會批准，最早可於六月起實施。

為使失業人士多一個財政選項，設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍，以八萬元為上限。首十二個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為一百五十億元，申請期為六個月。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。即看：【下一頁】

11:23

紓解民困措施

寬減百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一萬元，全港187萬名納稅人受惠。政府收入將減少114億元；即看：【下一頁】

寬減四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500百元為上限，其後兩季以每戶每季1000為上限，估計涉及295萬個住宅物業。政府收入將減少116億元；

為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支，超過270萬個住宅用戶將可受惠，即看：【下一頁】

11:15

退利得稅100%、上限一萬，全港12萬8千家企業受惠。退非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；退商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元。

11:12

陳茂波指香港經濟預料今年恢復正增長，但復蘇進程將視乎疫情發展。跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎百分之三點五至五點五。

19. 通脹方面，外圍價格壓力料維持溫和。本地經濟在連續兩年收縮後，今年整體經濟活動仍將低於衰退前的水平，不會對本地成本構成明顯壓力。我預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為百分之一點六和百分之一。

11:00

財政司司長陳茂波到立法會今公布新一份的財政預算案。指今年的財政預算案重點在穩經濟、紓民困，透過逾一千二百億元的逆周期措施，緩解經濟下行及疫情打擊帶來的痛感與壓力，發揮資源運用的槓桿效應，盡力讓市民、打工仔和企業也受惠

10:45

【財政預算案2021】消息指政府建議向合資格18歲或以上人士 分期發放電子消費券

財政預算案公布時間：

早上11點：立法會宣讀財政預算案

下午3點：財政預算案記者會

晚上7點半：電視《財政預算案論壇》

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責任編輯：TOPick港聞組