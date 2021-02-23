恐怖牙醫｜6歲女兒睇牙後嘴腫脹現瘀傷　媽媽揭牙科醫護涉虐待多名兒童

▲ 烏克蘭一名6歲女童睇牙後嘴唇腫脹，身體瘀傷，其母揭發牙科醫護涉虐兒。

許多小朋友睇牙都會怕痛扭計，牙科醫護必定要有愛心耐性地安撫小朋友，可是烏克蘭一名媽媽日前帶6歲女去睇牙，女兒之後嘴唇腫脹，身體也有不明瘀傷，之後揭發牙科醫護涉暴力對待多名兒童，令人髮指。

看牙後嘴唇腫脹有瘀傷

綜合外媒報道，烏克蘭一名母親Victoria Melnychuk日前帶6歲女童到洛夫諾州一間牙醫診所，當時醫護著家人在外等，不能陪同入治療室，媽媽當看到女兒看牙後出來，發現異常，女兒的嘴唇腫脹起來，身體也有瘀傷。

當時牙醫解釋是女童被麻醉後，不小心咬到自己的嘴，而有關女童身上的瘀傷就未有多解釋。Victoria半信半疑，第2天，她帶女兒去其他醫院看醫生，驗傷診斷出女兒嘴唇上的傷口不是咬傷。

多名受害兒童家長現身

媽媽決定在網絡發布女兒受傷的照片，見她用手擋著自己的眼睛，展示出嘴巴有腫脹傷口。有關照片上載到網絡之後，有家長留言表示自己孩子看牙後都有類近的受傷情況。

▲ 有小朋友看牙醫後，頸及手臂都有瘀傷。（IG圖片）

除了Victoria的女兒之外，至少有3名孩子受害，家長指出他們的孩子看完牙醫後，分別手臂、頸都出現瘀傷。加上，大家都在孩子看牙時被禁止陪同入治療室，他們察覺到事態嚴重，決定報警。

醫護大力憾小朋友頭

警方接報後進行調查，翻查涉事牙醫診所的CCTV閉路電視，發現不少涉牙醫護粗暴對待孩子。網上亦有流傳當中2段影片，其中一段見2名人員，一名女牙醫負責為幼童睇牙，一名女助護在旁用身體壓住小朋友，見小朋友有掙扎踢腳，女助護隨即更大力地用身體壓著小朋友，而之後牙醫更一手抓著小朋友的頭部，向上抽起大力撼落治療床上，見衝擊力不輕。

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另一段CCTV是在去年8月15日攝錄，一位女牙醫/護士抱著一名女童，女童有扭計，女醫護一手將女童抽起抱在大腿上，另一手上拿著針，並用力抓著女童身體及頭部猛搖，並似用針在女童面前恐嚇她，動作粗暴。

目前案件已進入司法調查，22日（星期一）拘捕一名29歲的嫌疑人，控告她對兒童有刑事犯罪。依照烏克蘭《刑法》，涉案醫護一經定罪，有機會面臨最高5.6萬赫夫納（約1.56萬港元）罰款，或監禁5年、褫奪公權3年。不過，涉事醫護否認對孩童施暴。

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責任編輯︰王明芳