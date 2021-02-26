【靚太廚房】東芝壓縮式抽濕機強效除濕乾衣 能源效益升25%+最大容量每日抽濕30升

▲ 又到回藍天潮濕的日子，一部抽濕機可解決衣服有嗡味的問題。

近日天氣回暖，開始進入潮濕的季節，如果室內環境不夠流通衣服很容易有嗡味。今集《靚太廚房》為大家介紹Toshiba抽濕機（RAD-Y200H），除了集多功能於一身之外，還可以自行調節濕度，輕鬆又更省電地控制家中不同地方的濕度。

點擊大圖查看更多抽濕機功能：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

全新1級能源標籤設計

現時有部分新型抽濕機是針對機電工程署提升能源效益標準而全新設計，而新一級能源效益標準的抽濕機的能源效益較原有標準提升25%，更節能省電。

自動抽濕功能

當室內濕度低於設定濕度5%，壓縮機與風機自動停止運作；但當高於設定濕度5%，壓縮機與風機會自行啟動，繼續抽濕。

自選濕度調節

配合內置濕度調節功能，於濕度範圍30%-80%之間定選出不同需要，保持理想家居濕度。

乾衣功能

不論環境濕度如何，壓縮機都會持續啟動抽濕，並以最高風速運行，配合導風板廣角送風，助你輕鬆乾衣，衣服不怕有嗡味。

空氣淨化功能

由活性碳、銀離子及冷觸媒組成的三合一多功能過濾網，可過濾空氣中有害物質。同時，內建離子空氣淨化功能可提升空氣質素。

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

同場加映：營養師推介有營藜麥午餐食譜【下一頁】

責任編輯：張懿慧