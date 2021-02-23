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搵工｜數碼港3月中舉辦虛擬互動招聘　提供逾1,300職位空缺

社會 19:23 2021/02/23

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數碼港將再舉辦網上招聘博覽。（數碼港供圖）

本地疫情持續，數碼港去年起改以虛擬形式，進行招聘博覽。今年度首次舉辦的網上招聘博覽，於3月12日至3月13日舉行，屆時提供逾1,300個涉及不同範疇的職位，為準畢業生及年青人提供就業機會，求職者即日（23日）起可於招聘博覽專頁，預先報名參加。

數碼港發言人稱，今年參加虛擬互動招聘博覽的公司，及提供的相關職位比去年再創新高，據了解逾170間大型企業、科技公司及初創參與，提供逾1,300個涉及不同範疇的職位。參加公司涉及金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈和網絡安全等行業，尤其以金融科技及智慧生活為主。

今年除了招聘技術人才外，創科界對業務拓展人才需求顯著上升，例如市場推廣及網絡營銷等，佔所有職位高達四成，反映社會經歷數碼轉型，促使不少初創企業由研發階段發展至推廣業務層面，亦反映就算不是修讀電腦或工程的求職者，同樣有充足機會晉身創科行業。

數碼港虛擬互動招聘博覽詳情：

日期：3月12至13日（星期五、六）
時間：上午11時至下午6時
內容：超過170家公司提供逾1,300個職位空缺
　　　傑出商業領袖對話
　　　超過50個職業論壇及招聘講座
　　　免費職業生涯評估及履歷諮詢
費用：全免
報名登記：www.hkcyberport.vfairs.com

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責任編輯：吳卓峰

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