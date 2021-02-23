恒生大學校長何順文料新學年新生維持約1,000人　構思開辦全港首個政治哲學經濟學士課程

▲ 恒生大學校長何順文今日（23日）在傳媒茶敍上分享大學發展。（馮琪雅攝）

隨著適齡升學人口下降，香港恒生大學校長何順文表示，新學年入學一年級新生人數料與去年約1,000人相若，校方亦有意在新學年開辦全港首個結合政治、哲學及經濟的學士課程，拓闊學生視野及訓練批判性思考（Critical Thinking）。大學同時正籌備興建新的教學大樓，暫名為「創意人文中心」，設有錄影室及黑盒劇場等，底層將設展覽館，構思用作展示恒大所在的沙田區文物。

新冠肺炎疫情之下多間大專院校今年未有舉辦傳媒春茗，恒大傳媒新春茶敍今（23日）午以混合實體及網上模式進行。被問到收生情況，何順文指恒大於2019年收生人數急升，連同一年級及高年級入學人數，逾2,100人；2020年9月取錄2,054人，一年級新生及高年級人數各佔約半，預計今年的一年級新生人數「肯定唔會升」，因應文憑試考生人數下降，或與其他資助大學同樣出現輕微跌幅，但留意到高年級收生多年來持續急促上升，「拉上補下」估計今年整體收生可保持約2,000人。

大專院校自前年起接連受反修例事件及疫情影響，何順文相信，去年共取錄約100名內地生（包括一年級及高年級學生），部分人因檢疫問題仍滯留內地，要上網課，但截至今年2月的內地生報名人數，已較去年同期300人，大幅上升35%，期間亦只有極少學生中途退學，相信疫情及其他社會因素對內地生數字的影響已「消化哂」。

恒大以往以商科較為熱門，何順文透露，正籌備在今年9月開辦「政治、哲學及經濟學士課程」，跟恒大現有的人文社科一樣，屬跨學科課程，為本港首個課程同時結合政治、哲學及經濟3個範疇，希望訓練學生的批判性思考、領導及規劃能力，預計首年學額約40個，並由有關學院專業自主籌備增聘相關師資。恒大亦有意在9月開辦心理學學士課程及工商管理碩士課程。

恒大商學院本月剛成立「初創企業及中小企資源中心」，在教授帶領下，由學生擔任義務管理顧問，為中小企設計方案解決疫情下的營商及管理困難，何順文說希望藉此鼓勵學生「走出去」接觸中小企，學生要交分析報告，目標協助的中小企包括初創企業及餐飲業等，校方計劃招募40名學生，協助10間企業。

此外，何順文透露將興建暫名為「創意人文中心」（Creative Humanities Hub）的教學大樓，設有影視專用的錄影室、剪接室及黑盒實驗劇場等教學設施，供全校的創意學科使用，底層將設展覽館，預計今年中動工，明年9月落成。

他指包括恒大校園以至整個沙田區內亦蘊含不少鮮為人知的文化，大學有感有責任保護社區歷史及文化，正構思將展覽館作為沙田文物展覽館，有別於大圍全港性的香港文化博物館，校內展館將集中展示沙田區內最核心的歷史文化文物，籌備過程亦需政府及專家學者協助。

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記者：馮琪雅