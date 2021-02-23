膠樽徵費｜政府擬推膠樽按樽　業界人士樂見稱最重要做到循環經濟

▲ 政府擬推行塑膠飲料容器生產者責任計劃。(經濟日報資料圖片)

為加強回收，政府昨公布，擬推行塑膠飲料容器生產者責任計劃，建議部分出售膠樽裝飲品的店舖提供「回樽及回贈」（俗稱「按樽」）服務，市民每交回一個膠樽，可獲回贈0.1元，政府並向飲料製造商及進口商收取每個膠樽0.5至0.65元的循環再造徵費。

環保協進會總幹事邱榮光表示，十分支持港府推行計劃，「本身就應該要做，可培養市民有公民意識」，以往啤酒樽都需要「按樽」，可以回收再用，「只不過隨著時間令生產成本下降，好少人再好樂意去做」。他指，環保協進會早在10年前引入多部回收機到港，再配合手機應用程式，讓「派膠者」獲取積分，再以積分換取廁紙、洗頭水及糖果等獎品，以吸引市民回收膠樽。

他又認為，市民對於有回贈應「好鍾意」，「如果無誘因，膠樽最後只會落入堆田區」，不過認為重點是當局推行計劃後，如何好好安排利用回收得來的膠樽，

應真正做返不同的產品出來，例如將膠切粒，可以做波鞋、衣服，可以留在本港製造及銷售，不要轉運到外國加工，才可以真正做到循環經濟，幫助到業界人士。

香港太古可口可樂回應稱，會詳細研究諮詢文件內容，強調須透過制定全面政策，確保各相關持份者得以在公平原則下共同承擔責任；又指公司在全港多個優越地點設置「智能膠樽回收機」，消費者使用回收機，均可即時透過八達通卡獲取每個膠樽港幣一毫電子現金回贈，措施於2019年9月開始至2020年底，至今已回收逾280萬個不同品牌飲品膠樽。

由飲品入口商、零售商、回收商和環團組成的組織「免『廢』暢飲」認為，每個膠樽回贈5仙已有足夠誘因推動回收，又認為業界徵費降至每個膠樽0.2元較合理，與蘇格蘭相若。不過，團體直指按樽機價錢貴，擔心難以量產，在自由市場制度下，價錢難免最終反映在飲品價格上。

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記者：洪芷晴