【校長專欄】6歲前需從遊戲中感覺統合學習　校長鼓勵孩子戶外嬉戲提升學習效能

▲ 救世軍錦田幼兒學校黎慧紅校長鼓勵幼童從生活經驗或遊戲中「感覺統合」來學習。

著名教育學家皮亞傑（Jean Piaget）認為智慧的根源，是來自幼兒期的感覺運動發展。遊戲能幫助孩子認識四周環境事物，體驗與人合作和分享的樂趣，而合適的遊戲不單有助他們抒發情緒，建立愉快的學習經歷，更可以發展孩子的體能、智能、社交能力、創作力和思維能力。

「從遊戲中學習」已被各國認為是有效的學習策略；六歲前的孩子未能理解抽象的事件，他們需要從生活經驗或遊戲中不斷透過實際的「感覺統合」來學習。「感覺統合」是指身體透過觸覺、 視覺、 聽覺、 嗅覺、味覺、前庭覺、本體覺等，將接觸到的外界環境訊息傳送到大腦，從而作出反應；豐富的活動經驗，能令孩子的感知發展漸趨成熟，而良好的感統更是孩子認知與學習的基石。

▲ 幼兒學校的學生在較大的空間進行跑、跳、追逐、捉迷藏等有組織的遊戲。（圖片︰救世軍錦田幼兒學校提供）

戶外感統遊戲更有益

在全球新冠肺炎的疫情下，學校暫停面授課程，孩子轉為網上學習；加上很多時候家長都會忽略孩子體能與肢體協調的發展，在長時間缺乏適切的體能活動下，對孩子的體能及肢體發展，有著不同程度的影響。教育局亦表示電子學習不適用於學前兒童，但在資訊科技日新月異的新世代下，兒童接觸電子產品已是無可避免，建議家長應積極為孩子安排具體能性的遊戲活動，特別是戶外遊戲，不單能促進兒童的肌肉及骨骼發展，更能增強心肺耐力和預防慢性疾病，同時亦能讓孩子抒發情緒。

▲ 小女孩做小木工。（圖片︰救世軍錦田幼兒學校提供）

根據「健康權利國際宣言」指出：「健康不僅是不生病而已，還包括疾病的預防，個人潛能的發揮。」因此，儘管在疫情下，只要爸媽做好個人防疫措施，亦可定期帶孩子到戶外或公園進行活動，就以幼兒學校為例，孩子可在草地打滾、在較大的空間進行跑、跳、追逐、捉迷藏等有組織的遊戲；更可使用滑梯、單車、平衡木、搖搖板、攀爬網架或繩梯等器材，讓孩子的肢體獲得充分伸展。

在戶外遊戲中，孩子透過大腦接收多樣化的感覺刺激，包括空曠的空間感、速度、平衡、離心力等。除此之外，踏單車、參與農耕或進行小木工活動，當中涉及搬運、移動及運用工具時的技巧，不但讓孩子有機會運用不同的觸覺，也能助他們綜合學科，習得新知識與技能，讓感覺統合與個人能力整合，自然地發展。

增強感覺系統 提升學習效能

時常會聽到家長分享對孩子成長的擔憂，例如：「孩子太活躍，總是停不下來，跑跑、跳跳、東摸西碰，坐著身體也搖擺不定，無法安靜下來。」亦有說：「孩子行為呆滯又笨拙，經常跌倒，還有在洗頭、剪指甲的小事上都會哭鬧。」其實除了性格影響孩子的表現外，亦有可能是感覺統合失調的徵狀，影響孩子無法正確地處理外界環境中的感覺訊息，以致孩子有可能出現反應過敏或過弱等情況。

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每個孩子都有其獨特的發展及需要，因此，作為孩子的遊戲陪伴者，應先了解他們的需要，進而調整及安排適切的遊戲活動，特別是反應過弱的孩子，要以漸進式引導及鼓勵他們嘗試，無須強迫，例如：孩子害怕盪鞦韆，可先讓他從旁觀看，接著家長陪同孩子只坐不搖，再讓他獨自坐一會，繼而輕輕搖擺，孩子逐漸建立信心，自然會敢於嘗試和樂於學習。

若滿足孩子前庭及本體覺的需要，之後引導孩子進行靜態專注性的遊戲，例如拾葉尋石、進行小木工活動等，讓大腦進行感覺調節，慢慢從興奮的狀態過度至平靜，專注地進入操作性的任務，讓感覺機能逐漸在正常的軌道上發展，孩子便會有穩定情緒，相信有助改善其情緒及學習效能。

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撰文︰救世軍錦田幼兒學校 黎慧紅校長