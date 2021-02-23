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食物中毒︱兩女子昨日進食菇類後懷疑食物中毒送院求醫　現時情況穩定

社會 20:04 2021/02/23

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衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，兩名女子昨日（22日）家烹煮和進食最近購買的菇類後懷疑食物中毒，並到伊利沙伯醫院求醫，目前情況穩定。

衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，兩名女子昨日（22日）家烹煮和進食最近購買的菇類後懷疑食物中毒，並到伊利沙伯醫院求醫，目前情況穩定。

衞生署衞生防護中心提到，兩名35及66歲女子昨日在家烹煮和進食最近購買的菇類，約半小時至一小時後出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀，及後到伊利沙伯醫院求醫，目前情況穩定。

衞生防護中心發言人表示，食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人亦提到，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

衛生署回覆指，該兩名女士分別在牛池灣街市一店舖及錢大媽土瓜灣落山道分店購買。

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記者：曾卓鋒

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