疫苗接種︱私家醫生最快下周二有科興疫苗供接種　有醫生指安排好惟資助額少

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗後日正式「開打」，衞生署今日(23日)下午向私家醫生舉行簡報會，家庭醫生林永和於會後透露，每名私家醫生可選擇預訂40劑或80劑科興疫苗，最快下周二送抵診所供接種；醫生資助額首劑為80元，如市民於同一醫生接種第二劑可獲120元資助，有醫生認為行政工作多，是次資助額較少。

市民最快可於今個星期五於5間疫苗接種中心，接種首劑科興疫苗，另有逾1500名私家醫生參與接種計劃。有數百名私家醫生今日出席衞生署簡報會，家庭醫生林永和於會後透露，署方今明兩日將向參與計劃的醫生發電郵，並可選擇預訂40劑或80劑疫苗，最快下周二或三將疫苗送抵診所供接種。

他表示，近日每日都接獲數十人查詢疫苗接種，自己亦會預訂80劑疫苗，估計每日約為10名市民接種；又形容接種計劃流程較以往改善，可以網上系統予市民簽署利用電子知情同意書，系統亦會自動記錄診所新冠疫苗庫存，主動向私家醫生發送第二劑疫苗。

至於如何核實優先群組人士身份，林永和指若醫生錯誤核實市民身份會免責，形容計劃有彈性，鼓勵越多市民接種越好。他又提到，市民可自行選擇於不同醫生接種兩劑疫苗，醫生資助額首劑為80元，如第二劑於同一醫生接種，該名醫生第二劑可獲120元資助，認為提供誘因予醫生積極跟進為市民接種兩劑疫苗。

家庭醫生鄺健鴻亦形容署方安排經深思熟慮，發送疫苗到診所時，亦會附帶急救藥物，惟行政工作較流感疫苗計劃多，資助額較少，認為至少應與每劑100元的流感疫苗資助看齊。他又指，近日接獲有關新冠疫苗的查詢趨增，自己亦會先預訂80劑疫苗，建議市民應先向診所預約接種。

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記者：陳正怡