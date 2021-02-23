【初步確診】帝京餅店臨時工確診曾於流動攤位工作　上周四未能出示陰性報告被拒上班

▲ 帝京餅店臨時工確診曾於流動攤位工作，上周四未能出示陰性報告被拒上班。

本港23日新增12宗新冠肺炎確診個案，同日亦錄得逾10宗初步確診，包括帝京餅店一名55歲女售貨員，上周一(15日)感不適，先後兩度求醫，上周五(19日)檢測後至22日始確診，現時於威爾斯醫院深切治療部留醫。

衞生防護中心指，涉疫的帝京餅店工作的55歲女售貨員，她最後上班為2月16日，一天前已有少許不適，2月17日看過醫生，2月19日曾檢測，因病情轉差，2月22日再看私家醫生，其後已轉到威爾斯親王醫院深切治療部。詳情請見【下一頁】

帝京酒店回覆TOPick指，涉疫員工屬臨時工，曾於2月16日及17日經中介人介紹，到帝京餅店流動攤位上班，上班報到時體溫測試未有異常；至上周四(18日)臨時工中介人未能提供有關陰性檢測報告，因而被拒絕安排上班。

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帝京酒店續指，接獲通知後已即時全力配合衞生防護中心追蹤工作及啟動緊急應變措施，如立即暫停曾與確診員工有密切接觸的同事職務，並安排檢測，即時封閉有關工作處所，包括酒店工作地方、員工設施、以及冷氣槽和通風口等，作徹底深層消毒清潔，及即時把餅房內的所有食物銷毁。

▲ （經濟日報資圖片）

發言人指，將安排所有員工下周一(1日)進行檢測，以確保酒店內的顧客和員工安全；強調自疫情以來，帝京一向遵循防疫指引，嚴厲執行各樣防疫措施。

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責任編輯：陳正怡